Akıllı Telefonlarda Büyük Şok: 4 GB RAM Dönemi Geri Dönüyor!

Son yıllarda akıllı telefon dünyasında donanım yarışının hız kazandığına ve RAM kapasitelerinin bilgisayarlarla yarışır hale geldiğine şahit oluyorduk. Ancak sektörden gelen son haberler bu yükseliş trendinin tersine dönebileceğini gösteriyor.

Paylaşılan yeni raporlar küresel çapta yaşanan DRAM tedarik krizinin akıllı telefon üreticilerini zorlu kararlar almaya ittiğini işaret ediyor. Görünüşe göre teknoloji devleri maliyetleri dengelemek için yakında piyasaya süreceği akıllı telefonlarında RAM kapasitelerini düşürmek zorunda kalabilir. İşte detaylar!

Giriş ve Orta Segmentte 4 GB RAM'li Telefonlar Geri Dönüyor

Araştırma şirketleri tarafından yayınlanan son verilere göre yapay zeka sektörünün yükselişi nedeniyle yaşanan mevcut DRAM kıtlığın en erken 2027 yılının son çeyreğine kadar devam edecek. Bu durum üreticilerin özellikle giriş ve orta segment telefonlarda teknik özellikleri kısmasına neden olacak gibi görünüyor.

İddialara göre uzun süredir standart haline gelmeye başlayan yüksek bellek kapasiteleri artık yerini daha mütevazı rakamlara bırakacak. Özellikle 2026 yılında giriş ve orta seviye modellerin yeniden 4 veya 6 GB RAM ile piyasaya sürülmeleri gündemde.

Örneğin 2025'in üçüncü çeyreğinde en çok satan Android telefonlardan biri olan Samsung Galaxy A16 5G, uygun fiyatına rağmen 8 GB gibi epey yüksek bir RAM belleği ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Ancak uzmanlar önümüzdeki yıl benzer bir donanım seviyesi için kullanıcıların bütçeyi biraz daha artırması gerekebileceğini öne sürüyor.

DRAM Krizi Amiral Gemisi Telefonları da Vuracak

Aktarılanlara göre yaşanan krizin etkileri sadece uygun fiyatlı modellerle sınırlı kalmayacak. Üst segment amiral gemisi telefonların da bu durumdan nasibini alması bekleniyor. Öyle ki bu seviyede 24 GB'a kadar çıkan ve standart olarak 16 GB'a oturması beklenen bellek kapasiteleri üretimdeki darboğaz nedeniyle bir süre daha hayal olarak kalabilir.

Öte yandan bu durum tam da "cihaz içi yapay zeka" çağının başladığı bir dönemde büyük bir tezat oluşturuyor. Zira yapay zeka işlemleri için yüksek bellek kapasitesi kritik önem taşıyor. Ancak yine yapay zeka nedeniyle yaşanan RAM belleği kıtlığı bu ihtiyacın karşılanmasını zorlaştırıyor.

Ancak üreticiler bu sorunu aşmak için farklı yollar arıyor. Gelen bilgilere göre Apple yapay zeka modellerini RAM yerine flash depolama üzerinde çalıştırmayı hedeflerken, Samsung'un da yapay zeka için optimize edilmiş özel bir UFS depolama birimi geliştirdiği söyleniyor.

Görünen o ki DRAM krizi bitene kadar donanım tarafında bazı fedakarlıklar yapılması gerekecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce günümüz akıllı telefonları için 4 GB RAM yeterli olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.