Türkiye'deki otomobil fiyatları her geçen gün artıyor. Ne yazık ki bu durum sadece yeni modellerde değil, 2. el otomobil piyasasında da geçerliliğini sürdürüyor. Ancak doğru araştırma ile bu koşullarda bile ödediğiniz fiyata değecek otomobiller bulmak mümkün. Bu doğrultuda sizler için 500 bin TL'yi üst sınır belirleyerek bir ikinci el otomobil listesi hazırladık. Listemizde yer alan araçlar 200 bin kilometreyi aşmamış, ağır hasar kaydı bulunmayan ve ikinci el piyasasında hızlı alıcı bulan modeller olmasına özellikle dikkat ettik.

500 Bin TL Altına Alabileceğiniz 2. El Otomobiller

500 bin TL altına Volkswagen, Renault, Toyota, Fiat ve Hyundai markalarından pek çok farklı modeli satın almak mümkün. 500 bin TL fiyat baremi bundan bir kaç yıl önce oldukça değerliydi. Ancak son dönemlerde yaşanan ekonomil sıkıntılar bu miktarı oldukça değersizleştirdi.

500 bin TL altına alınabilecek en mantıklı otomobiller listesinde de bu sebeple daha çok düşük model yılı düşük kilometre veya yüksek model yılı yüksek kilometreli ama bakımlı araçlara yer vermek istedik. Ayrıca 500 bin TL altı dizel, otomatik vites otomobillere de odaklandık.

Listemizdeki mavi linklere tıklayarak gerçek ilanları görüntüleyebilirsiniz. İlanlar 3 Şubat 2026 tarihi esas alınarak seçilmiştir.

500 Bin TL Altına Alınabilecek En Mantıklı Fiat Modelleri!

Fiat’ın uygun fiyatlı otomobilleri arasında yer alan Punto Türkiye pazarında uzun yıllardır yoğun ilgi gören ve geniş bir kullanıcı kitlesine sahip modellerden biri olarak öne çıkıyor. B hatchback sınıfında konumlanan Punto dizel ve benzinli motor seçenekleri, düşük yakıt tüketimi ile ikinci el otomobil piyasasında güçlü bir alternatif.

Güncel piyasa koşullarında 500 bin TL sınırına yakın fiyatlarla, 180 bin kilometreyi aşmamış, değişeni bulunmayan bir Punto Grande 1.4 Fire Active satın almak mümkün görünüyor. Kilometre kriterini bir miktar yukarı çekmeyi kabul eden kullanıcılar ise aynı fiyat bandında boyasız ya da otomatik şanzımanlı versiyonlara da yönelme şansı yakalayabiliyor.

İpucu Kutusu 2. el otomobil alımlarında oldukça dikkatli olunmalıdır. Araç mutlaka bir ekspertize gösterilmeli ve satıcının verdiği bilgilere şüphe ile yaklaşılmaldır. Ayrıca 2. el otomobil alacak kişileri hedef alan dolandırıcılık yöntemlerine de dikkat edilmelidir.

500 Bin TL Altında En Mantıklı Renault Modelleri!

Fransız otomobil markası Renault bu listede yer almasaydı olmazdı. Türkiye’de yerli üretim otomobilleriyle öne çıkan Renault için açıkçası “tutulmayan model” tanımı yapmak oldukça zor. Yüksek ikinci el talebi sayesinde marka, 500 bin TL altı en mantıklı ikinci el otomobiller arasında güçlü bir konuma sahip.

Bu bütçe aralığında Renault cephesinde tercih edilebilecek birden fazla model seçeneği bulunuyor. Kilometre ve boya–değişen konusunda çok katı olmayan kullanıcılar için temiz kondisyonlu ve yürüyeni düzgün bir Clio 3 (2005–2009) bulmak hala mümkün. “Aracım sorunsuz olsun” derseniz hatasız bir Clio 2 (1998–2005) güven veren bir alternatif olarak öne çıkıyor. Clio ile platform kardeşi sayılabilecek Symbol modelini de bu noktada listeye eklemek gerekiyor.

Eğer boya veya parça değişimi sizin için belirleyici bir kriter değilse aynı bütçe ile 2014 model ve üzeri bir Symbol sahibi olma ihtimali de masada. “Biraz daha üst segmente çıkayım” diyen kullanıcılar için ise Megane 2 (2002–2006) hala cazibesini koruyor. Ortalama kilometrelerde, cam tavan gibi ek elektronik donanımlara sahip, dolu bir Megane 2 bulmak 500 bin TL bandında mümkün seçenekler arasında yer alıyor.

500 Bin TL Altında Alınabilecek En Mantıklı Volkswagen Modelleri!

Alman markalarına geçildiğinde fiyat dengeleri biraz değişiyor. Türkiye’de hızlı satılan ve talebi yüksek Volkswagen modelleri, ikinci elde fiyatlarını yukarı çekse de 500 bin TL altı mantıklı seçenekler hala bulunabiliyor. Polo tarafında öne çıkan model 1.2 TDI motorlu Polo 5 (2009–2017).

Ancak bu bütçede kilometre değerlerinin ve boya–değişen sayısının beklentilerin biraz üzerinde olabileceğini belirtelim. Daha makul alternatifler arayanlar için Polo 4, motor seçenekleri ve fiyat–performans dengesiyle daha mantıklı bir tercih sunuyor.

Golf cephesinde ise 1.6 FSI ve 1.6 atmosferik motorlu Golf 5 modelleri, 500 bin TL bandında erişilebilir durumda. Bu noktada 190 bin kilometre ve üzeri değerler normal kabul edilmeli. Daha düşük kilometreli Golf arayanlar için seçenekler Golf 4 neslinde yoğunlaşıyor. Passat için net bir öneri vermek zor olsa da aynı bütçeyle iyi kondisyonda 1.6 motorlu bir Jetta sahibi olmak mümkün alternatifler arasında yer alıyor.

500 Bin TL Altına Alınabilecek En Mantıklı Toyota Modelleri!

Konu Toyota olduğunda akla ilk gelen kavram hiç şüphesiz sağlamlık ve uzun ömür oluyor. Bu doğrultuda 500 bin TL altı en mantıklı ikinci el Toyota modelleri incelendiğinde, hala tercih edilebilecek birçok alternatif bulunduğunu söylemek mümkün. İlk olarak Corolla ile başlıyoruz.

Kilometre konusunda çok katı olmayan kullanıcılar için —ki bakımlı bir Toyota’nın yüksek kilometrelerde dahi sorunsuz şekilde kullanılabildiği biliniyor— kaportası düzgün, boyasız veya boyasız ayarında bir Corolla sahibi olmak bu bütçede mümkün görünüyor.

Auris tarafında da benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. Kilometre beklentisini biraz esneten kullanıcılar, dolu donanımlı ve temiz kondisyonda Auris modellerine rahatlıkla yönelebiliyor. Daha düşük kilometre arayanlar için ise hem Auris hem de Corolla cephesinde bir alt nesil modellere bakmak daha mantıklı bir tercih olacaktır.

Listenin dikkat çeken bir diğer modeli ise Yaris. Özellikle kalabalık şehirlerde kullanım kolaylığı sunan Yaris, otomatik şanzımanlı versiyonlarıyla 500 bin TL altına alınabilecek en mantıklı ikinci el otomobiller arasında öne çıkıyor.

500 Bin TL Altına Alınabilecek En Mantıklı Hyundai Modelleri!

Listemizin son markası ise Koreli Hyundai oluyor. Accent Era ve Getz gibi modelleriyle Türkiye’de uzun yıllar boyunca geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Hyundai 500 bin TL altı ikinci el otomobil arayanlar için hala çok sayıda alternatif sunuyor.

Ancak bu fiyat bandında tercih edilecek bir Hyundai modelinde, aracın geçmişinin detaylı şekilde incelenmesi büyük önem taşıyor. Zira söz konusu modeller, bireysel kullanıcıların yanı sıra taksi kullanımında da oldukça yaygın olduğu için kilometre ve kullanım yoğunluğu ciddi farklılıklar gösterebiliyor.

500 bin TL altı en mantıklı ikinci el Hyundai modelleri arasında, 200 bin ile 250 bin kilometre aralığında bulunan Accent Era seçenekleri öne çıkıyor. Behzat Ç. dizisiyle de hafızalara kazınan bu model sunduğu mekanik dayanıklılık ve düşük parça maliyeti sayesinde fiyatına göre hala cazip bir alternatif olmayı başarıyor.

Daha düşük kilometreli bir Hyundai arayanlar içinse bir önceki nesil Accent modellerine yönelmek daha mantıklı bir tercih olabilir. Şehir içi kullanım önceliği olanlar için aynı bütçe aralığında otomatik şanzımanlı bir Getz sahibi olmak da mümkün. Bunun yanında geçmişinde kısa süreli ticari kullanım bulunan Accent Blue modelleri de 500 bin TL bandında karşılaşılabilecek seçenekler arasında yer alıyor.

Peki siz 500 bin TL altına alınabilecek 2. el otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...