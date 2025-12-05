Yeni Game of Thrones Dizisinin Fragmanı Yayınlandı! Yakında Geliyor

Game of Thrones'un yeni yan dizisi A Knight of the Seven Kingdoms'tan yeni bir fragman geldi. İzleyicileri tam olarak nasıl bir yapımın beklediğine dair daha detaylı fikir sunan bu fragman, 18 Ocak'ta HBO Max'te yayınlanacak dizinin tıpkı House of the Dragons gibi hayranları ekrana kilitleyecek bir yapım olacağını gösteriyor.

A Knight of the Seven Kingdoms'ın Fragmanı Paylaşıldı

A Knight of the Seven Kingdoms'ın fragmanı, HBO Max ve Game of Thrones'un resmî YouTube kanalları üzerinde ortak içerik olarak yayınlandı. Fragman yayınlanmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen 4 milyondan fazla görüntülendi. Bununla birlikte on binlerce beğeni ve binlerce yorum aldı.

Yeni fragman, ana karakterler Sör Uzun Duncan ve onun genç yaveri Egg'i merkezine alıyor. Fragmanda Egg'in Duncan'a "Her şövalyenin bir yavere ihtiyacı vardır ve siz çoğu kişiden daha çok ihtiyacınız varmış gibi görünüyorsunuz" diyor. Bu, ikilinin uyumunu ve Duncan'ın nasıl bir karakter olduğunu harika bir şekilde özetliyor.

A Knight of the Seven Kingdoms'ın Konusu Ne Olacak?

A Knight of the Seven Kingdoms, Game of Thrones'tan yüz yıl öncesini konu alacak. Genç ve saf bir şövalye olan Sör Uzun Duncan ile onun küçük yaveri Egg'i merkezine alacak dizi, Targaryenlerin hâlâ Demir Taht'ı elinde tuttuğu bir çağda geçecek. Bu dizi, taht kavgalarının ve ejderhaların yerine daha çok sıradan insanlara çevirmesi ile Game of Thrones ve House of the Dragons'tan ayrılacak.

Duncan ve Egg, Westeros'u gezerken büyük turnuvalar, iri düşmanlar ve tehlikeli olaylarla karşılaşacak. Duncan, hayatta kalmaya ve itibarını korumaya çalışırken Egg'i de korumaya odaklanacak. Her turnuva, bu karakterler için yeni bir tehdit anlamına gelecek. Westeros'un sadece kalelerden ibaret olmadığını gözler önüne serecek bu yapım, Game of Thrones evrenini farklı bir bakış açısı ile gösterecek.

A Knight of the Seven Kingdoms Oyuncuları