The Night Agent'ın 3. Sezonu İstanbul'da da Geçecek! Fragman Geldi

The Night Agent'ın üçüncü sezonu yayınlanan fragmanla beraber duyuruldu. Büyük bir kısmının İstanbul'da geçecek olması nedeniyle Türk izleyicilerinin yoğun bir ilgi gösterdiği üçüncü sezonun yayın tarihi de netlik kazandı. Görünüşe göre seyircilerin yeni sezonu izlemek için çok fazla beklemesine gerek kalmayacak.

The Night Agent'ın 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı

En iyi Netflix dizileri arasında yer alan The Night Agent'ın fragmanı, YouTube'da herkese açık olarak yayınlanmamasına rağmen 8 binden fazla görüntüleme ve onlarca beğeni aldı. Fragmana baktığımızda Peter'ın artık tam anlamıyla bir ajan kimliğine büründüğünü görüyoruz. İlk olarak kalabalık bir futbol stadyumuna sızıyor ve hedefini buluyor.

Daha sonra bu kişi ile Peter'ı bir kovalamacanın içinde görüyoruz. Peter, fragmanın ilerleyen kısımlarında son derece aksiyon dolu sahnelerde karşımıza çıkıyor. Yangını umursamadan kapıyı kırıp içeri giriyor, silahını kullanıyor, hareket eden bir araçtan hedefini çekip çıkarıveriyor.

The Night Agent'ın 3. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

Netflix, The Night Agent'ın üçüncü sezonunun 19 Şubat 2026'da yayınlanacağını duyurdu. Yeni sezonun izleyicileri İstanbul, Meksika, Washington, New York ve Dominik Cumhuriyeti'nde yüksek tempolu bir yolculuğa çıkaracağı belirtildi. Üçüncü sezonda Amanda Warren, Fola Evans-Akingbola ve Albert Jones karakterleri geri dönecek. Oyuncu kadrosunda ise Stephen Moyer, Genesis Rodriguez ve David Lyons'ı göreceğiz.

Yeni sezonda Peter Sutherland'e büyük sorumluluk düşecek. Bir yandan Beyaz Saray'daki komployu çözmeye çalışırken diğer yandan da karanlık geçmişi olan bir gazeteci ile uğraşmak zorunda kalacak. Bununla birlikte cinayetle suçlanan bir kişiye de yardım edecek. Dahası, bir cinayet şüphelisi olan baba ve oğlun peşine düşecek.

Peter, eski dostlarının içine sürüklendiği karanlık yerden çıkmaya çalışacak fakat bu süreçte eski düşmanlarla da yeniden karşı karşıya gelecek. Ayrıca önüne yeni düşmanlar da çıkacak. Bütün bu karmaşanın ortasında ona ya yardım edecek ya da onu uçuruma sürükleyecek yeni bir partneri olacak.