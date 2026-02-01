A101 Ucuz Elektrikli Araba ve Kamyonet Satacak! Tarih Belli Oldu

A101 marketlerde çok yakında elektrikli arabadan elektirkli kamyonete kadar çeşitli araçlar satışa sunulacak. Bunlar arasında uygun fiyatlı Volta EV1 elektrikli araba, Volta Vmp1 4 tekerlekli elektirkli kamyonet, APEC 49,4 cc benzinli moped ve Revolt RSX6 125 cc benzinli motosiklet yer alıyor. Peki, bu araçların fiyatı ne kadar olacak?

A101'de Satılacak Elektrikli Araba ve Kamyonetin Fiyatı

A101'de 5 Şubat 2026 itibarıyla Volta EV1, 229 bin 990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 63 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli araç 2000W motor gücüne sahip. 58 Ah (amper-saat) batarya kapasitesine sahip otomobil 8-9 saatte şarj oluyor. 163 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta disk fren sistemi mevcut. Araba 45 km/sa azami hıza ulaşabiliyor.

Volta Vmp1 4 tekerlekli elektirkli kamyonet 219 bin 990 TL'ye satılacak. 115 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli araç 4000W motor gücüne sahip. Kamyonetl 7-8 saatte şarj oluyor. 655 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta disk fren sistemi mevcut. Kamyonet 51 km/sa azami hıza ulaşabiliyor.

Revolt RSX6 benzinli motosiklet 59 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 7,11 PS motor gücüne sahip olan motosikletin azami net tork değeri 8,0 nm seviyesinde. 85 km/sa hıza ulaşabilen motosiklette 150 kilogram azami taşıma kapasitesi mevcut. Araçta ayrıca disk fren sistemi yer alıyor.

APEC benzinli moped 39 bin 990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 2,1 kW motor gücüne sahip olan moped, 45 km/sa hıza ulaşabiliyor. Azami net tork değeri 2,8 Nm olan araçta 5,3 litre yakıt tankı kapasitesi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan mopedde kampana fren sistemi bulunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

