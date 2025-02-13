A101 7 Bin TL Daha Ucuza iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S24 FE Satıyor

A101, uygun fiyatlı telefon ve iPhone satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 FE satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında Galaxy S25+, akıllı televizyon, kablosuz kulaklık ve akıllı saat de yer alıyor.

A101'de Satılan iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 FE Fiyatı

A101'de iPhone 16 Pro Max modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 92 bin 999 TL fiyata satılıyor. Apple'ın çevrim içi mağazasında bu telefonun 99 bin 999 TL fiiyata satıldığını belirtelim. Dolayısıyla 7 bin TL'lik bir fark mevcut.

A101 marketlerde Samsung Galaxy S24 FE modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin 999 TL fiyata satılıyor. Samsung'un çevrim içi mağazasında bu telefon 32 bin 999 TL fiyata sahip. Yani telefonu ise 6 bin TL daha ucuza alma fırsatına sahipsiniz.

Bu hafta ayrıca Samsung Galaxy S25+ modelinin 256 GB depolama alanına sahip süürmü 61 bin 999 TL fiyata satılıyor. Samsung Galaxy watch 7 40 mm akıllı saat için 6 bin 999 TL, Samsung Galaxy Buds 3 Pro bluetooth kulaklık için ise 6 bin 299 TL fiyat belirlendi.

Satışa sunulan ürünler arasında 40 bin 999 TL fiyata sahip Philips 65" 4K uydu alıcılı smart LED TV ve 6 bin 799 TL fiyatlı 43" Full HD uydu alıcılı smart LED TV de yer alıyor.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.