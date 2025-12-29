A101 Ucuz Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Satacak

A101'da bu hafta içerisinde uygun fiyatlı motosikletten elektrikli bisiklete kadar birçok araç satışa sunulacak. Bunlar arasınad Revolt RSX5 150 cc benzinli motosiklet, Volta VB4 elektrikli bisiklet, Volta VSX elektrikli motorlu bisiklet, Volta VT5 üç tekerlekli elektrikli moped ve APEC APM2 üç tekerlekli elektrikli moped yer alacak.

A101'de Satılacak Motosiklet ve Elektrikli Bisikletin Fiyatı

A101'de 31 Aralık itibarıyla Revolt RSX5 150 cc benzinli motosiklet 59 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,1 kW motor gücüne sahip olan motosikletin azami net tork değeri 10,1 nm seviyesinde. Motosiklet ayrıca 6,5 L yakıt tankı kapasitesine sahip. Şık bir tasarıma sahip olan RSX5 90 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Volta VB4 elektrikli bisiklet, 19 bin 990 TL'ye satılacak. 250W motor gücüne sahip olan elektrikli bisiklet, 30-55 kilometre menzil sunuyor. 25 km/sa hıza ulaşabilen elektrikli bisiklet, 4,5-5 saatte şarj olabiliyor. 110 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta mekanik disk fren sistemi mevcut.

Volta VSX elektrikli motorlu bisiklet 27 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 27 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 220W motor gücüne sahip olan elektrikli bisiklet, 52 kilometre menzil sunuyor. 25 km/sa hıza ulaşabilen elektrikli bisiklet, 6-8 saatte şarj olabiliyor. 75 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta mekanik disk / kampana fren sistemi bulunuyor.

Volta VT5 üç tekerlekli elektrikli moped 79 bin 990 TL'ye satılacak. 3500W motor gücüne sahip olan elektrikli bisiklet, 48 kilometre menzil sunuyor. 45 km/sa hıza ulaşabilen elektrikli bisiklet, 7-8 saatte şarj olabiliyor. 275 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta disk / kampana fren sistemi yer alıyor.

APEC APM2 üç tekerlekli elektrikli moped 39 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak.1000W motor gücüne sahip olan elektrikli moped, 36 kilometre menzil sunuyor. 25 km/sa hıza ulaşabilen elektrikli bisiklet, 7-8 saatte şarj olabiliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan araçta 90 kilogram azami taşıma kapasitesi bulunuyor.

