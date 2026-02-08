A101'de Bütçe Dostu Motosiklet ve Elektrikli Moped Satılacak

A101'de önümüzdeki hafta içinde motosikletten elektrikli mopede kadar çeşitli araçlar satışa sunulacak. Bunlar arasında APEC 125 cc benzinli motosiklet, Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped, Volta VB2 Pro katlanabilir elektrikli bisiklet, Volta VS 2 elektrikli moped ve Volta VB4 elektrikli bisiklet bulunuyor.

A101'de Satılacak Motosiklet Elektrikli Mopedin Fiyatı

A101 marketlerde 12 Şubat 2026 itibarıyla APEC 125 cc benzinli motosiklet, 39 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 5.4 kW motor gücüne sahip olan motosikletin azami net tork değeri 7.6 nm seviyesinde. Motosiklet ayrıca 2.8 L yakıt tankı kapasitesine sahip. Şık bir tasarıma sahip olan motosiklet, 80 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Volta VS2 elektrikli moped 29 bin 990 TL'ye satılacak. 1500W motor gücüne sahip olan elektrikli moped, 53 kilometreye kadar menzil sunuyor. Moped ayrıca 6-8 saatte şarj olabiliyor. 45 km/sa azami hıza ulaşabilen araç 150 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip. Araçta ayrıca disk / kampana fren sistemi yer alıyor.

Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped 74 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 1000W motor gücüne sahip olan elektrikli moped, 58 kilometreye kadar menzil sunuyor. Moped ayrıca 6-8 saatte şarj olabiliyor. 25 km/sa azami hıza ulaşabilen araç 150 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip. Araçta ayrıca kampana fren sistemi mevcut.

Volta VB2 Pro katlanabilir elektrikli bisiklet 26 bin 990 TL'ye satılacak. 250W motor gücüne sahip olan elektrikli bisiklet 25 km/sa azami hıza ulaşabiliyor. Mekanik disk fren sistemiyle birlikte gelen elektrikli bisiklet, 30-55 kilometreye kadar menzil sunuyor. Çok şık bir görünüme sahip olan araç 5-6 satte şarj olabiliyor.

Volta VB4 elektrikli bisiklet 21 bin 990 TL'ye satılacak. 250W motor gücüne sahip olan elektrikli bisiklet 25 km/sa azami hıza ulaşabiliyor. 4,5-5 saatte şarj olabilen elektrikli bisiklet, 30-55 kilometreye kadar menzil sunuyor. Mekanik disk fren sistemiyle beraber gelen araçta 110 kilogram aazami taşıma kapasitesi bulunuyor.

