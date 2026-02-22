A101'de Motosiklet ve Elektrikli Moped Satılacak! Tarih Belli Oldu

A101'de önümüzdeki hafta içinde motosikletten elektrikli mopede kadar çeşitli araçlar satılacak. Bu araçlar arasında Revolt RSX7 150 cc benzinli motosiklet, Volta VM4 Neo üç tekerlekli elektrikli moped, Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped ve Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet bulunuyor.

A101'de Motosiklet ve Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 26 Şubat 2026 itibarıyla Revolt RSX7 150 cc benzinli motosiklet 99 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 10,7 kW motor gücüne sahip olan motosikletin azami net tork değeri 13,9 nm seviyesinde. Motosiklet ayrıca 10,8 L yakıt tankı kapasitesine sahip. ABS Fren sistemine sahip olan motosiklet 105 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Volta VM4 Neo üç tekerlekli elektrikli moped 39 bin 990 TL'ye satılacak. 1000W motor gücüne sahip olan motosiklet 25 km/sa hıza ulaşabiliyor. Elektrikli moped ayrıca 49 kilometreye kadar menzil sunuyor. Araç 6-8 saat arasında şarj olabiliyor. 95 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip olan araçta Kampana fren sistemi bulunuyor.

Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped 29 bin 990 TL fiyat etiketiyel satışa sunulacak. 2000W motor gücüne sahip olan motosiklet 45 km/sa hıza ulaşabiliyor. 6-8 saate civarında şarj olabilen elektrikli moped 58 kilometreye kadar menzil sunuyor. Disk / kampana fren sistemine sahip olan elektrikli mopedde 150 kilogram azami taşıma kapasitesi yer alıyor.

Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 19 bin 990 TL'ye satılacak. 220W motor gücüne sahip olan motosiklet 25 km/sa hıza ulaşabiliyor. Kampana fren sistemine sahip olan bisiklette 85 kilogram azami taşıma kapasitesi yer alıyor. 6-8 saate civarında şarj olabilen elektrikli moped 40 kilometreye kadar menzil sunuyor.

