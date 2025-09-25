A101 PlayStation 5 ve Samsung Galaxy S24 Satıyor

A101'de bu hafta uygun fiyat etiketine sahip akıllı telefon Redmi 15C, PlayStation 5 oyun konsolu, Sony DualSense kontrolcüsü, Samsung Galaxy S24, Epson çok fonksiyonlu tanklı yazıcı, Toshiba 50 inç 4K akıllı televizyon ve Simfer 43 inç Full HD LED akıllı televizyon satılıyor.

A101'de Satılan PlayStation 5 ve Samsung Galaxy S24'ün Fiyatı

A101'de 25 Eylül 2025 itibarıyla oyun konsolu PlayStation 5'in dijital sürümü 33 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Sony'nin DualSense isimli kontrolcüsü ise 4 bin 499 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. İki ürün de iki yıl resmî distribütör garantisinin yer aldığı bilgisi mevcut.

Samsung Galaxy S24'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 34 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

4.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Redmi 15C'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 799 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G81-Ultra işlemcisinden alan telefonda 6.000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj mevcut.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 6 bin 299 TL fiyata sahip Epson çok fonksiyonlu tanklı yazıcı, 819 TL fiyatlı Apple USB-C 20W şarj adaptörü ve 819 TL fiyata sahip Apple USB-C 60W bit metre şarj kablosu adaptörü bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 549 TL fiyatlı Samsung 25W Type-C hızlı şarj, 14 bin 999 TL fiyata sahip TOSHIBA 50UV3363DT 50 inç 4K akıllı televizyon ve 8 bin 999 TL fiyatlı Simfer 43SFSV4N 43 inç Full HD LED aakıllı televizyon satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.