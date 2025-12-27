Uygun Fiyatlı Galaxy A37 Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

Samsung'un yeni bütçe dostu telefonu Galaxy A37 merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Android telefon, bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy A37 Yeni Sertifika Aldı

Samsung, geçtiğimiz yılın mart ayında Galaxy A36 modelini satışa sunmuştu. Şirket şimdi ise bir sonraki model olan Galaxy A37 üzerinde çalışıyor. Serinin yeni modeli, Tayland'ın NBTC sertifikasyon platformunda görüntülendi. NBTC sertifikası, cihazın Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu ve satışa çıkabileceği anlamına geliyor. Telefon Tayland'ın yanı sıra dünya genelinde satışa sunulacak.

Samsung Galaxy A37'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP67

Ana Kamera: 50 MP

Makro Kamera: 5 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 12 MP

Ortaya çıkan bilgiler göre Galaxy A37'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydını destekleyebilir.

Ön kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefonun 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Telefon ayrıca IP67 sertifikasına sahip olabilir. Bu sertfiika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Samsung Galaxy A37'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

En iyi Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy A36 şu anda 19 bin 499 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Samsung Galaxy A37'nin ise 23 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyatla gelebileceğini belirtelim.