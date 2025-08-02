Yeni ÖTV Oranlı Tesla Model Y'lerin Ne Zaman Satışa Sunulacağı Belli Oldu!

Bilmeyenler için Tesla, geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren yeni ÖTV oranlarının ardından Türkiye'de piyasaya sürdüğü Model Y araçlarının satımını durdurmuştu.Tesla, ÖTV değişikliğinden etkilenen otomobil modellerinin ne zaman yeniden satışa sunulacağını resmi olarak açıkladı. İşte detaylar!

Tesla Model Y 6 ve 7 Ağustos Tarihlerinde Yeniden Satışa Sunulacak

Tesla Türkiye tarafından X üzerinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir satışı durdurulan Model Y'nin tüm versiyonları, 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 18:30 itibarıyla yeniden Tesla envanterinde listelenecek. Dileyen tüketiciler bu tarihlerde istediği Model Y'yi sipariş edebilecek.

Öte yandan Tesla, yeni ÖTV oranlarının yürürlüğe girmesinin ardından araçlarının fiyatlandırmasında değişikliğe gitmişti. Bu envanterlerle birlikte yeni fiyatların geçerli olacağını belirtelim. İşte Tesla Model Y Juniper versiyonlarının yeni başlangıç fiyatları:

Versiyon Başlangıç Fiyatı ÖTV Oranı (%) Model Y Standard Range RWD 2.241.000 TL 25 Model Y Long Range RWD 3.225.240 TL 55 Model Y Long Range AWD 3.998.400 TL 75

Bir Sonraki Envanter Listelemeleri



Bir sonraki envanter listelemeleri 6 ve 7 Ağustos saat 18:30'da gerçekleştirilecektir.



Teşekkür ederiz! — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) August 1, 2025

Uygun Fiyatlı Model Y, 2025'in Son Çeyreğinde Piyasaya Sürülecek

Gelen ÖTV zamlarının ardından Türkiye'de gözler, yeni uygun fiyatlı Model Y versiyonuna çevrildi. Uzun bir süredir Tesla tarafından geliştirilen yeni aracın, daha düşük maliyetle üretilmek amacıyla Model Y'yi temel alacağı ancak cam tavan ve eğlence ekranı gibi bazı iç mekan özelliklerinden mahrum kalacağı söyleniyor. İddialara göre bu uygun fiyatlı otomobil, 2025'in son çeyreğinde resmen piyasaya sürülebilir.

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