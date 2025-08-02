Yeni ÖTV Oranlı Tesla Model Y'lerin Ne Zaman Satışa Sunulacağı Belli Oldu!
Tesla, Model Y'nin ne zaman yeniden satışa açılacağını duyurdu. Yenilenen otomobil yakın zamanda yeniden sipariş edilebilir duruma gelecek. İşte detaylar!
Bilmeyenler için Tesla, geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren yeni ÖTV oranlarının ardından Türkiye'de piyasaya sürdüğü Model Y araçlarının satımını durdurmuştu.Tesla, ÖTV değişikliğinden etkilenen otomobil modellerinin ne zaman yeniden satışa sunulacağını resmi olarak açıkladı. İşte detaylar!
Tesla Model Y 6 ve 7 Ağustos Tarihlerinde Yeniden Satışa Sunulacak
Tesla Türkiye tarafından X üzerinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir satışı durdurulan Model Y'nin tüm versiyonları, 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 18:30 itibarıyla yeniden Tesla envanterinde listelenecek. Dileyen tüketiciler bu tarihlerde istediği Model Y'yi sipariş edebilecek.
Öte yandan Tesla, yeni ÖTV oranlarının yürürlüğe girmesinin ardından araçlarının fiyatlandırmasında değişikliğe gitmişti. Bu envanterlerle birlikte yeni fiyatların geçerli olacağını belirtelim. İşte Tesla Model Y Juniper versiyonlarının yeni başlangıç fiyatları:
|Versiyon
|Başlangıç Fiyatı
|ÖTV Oranı (%)
|Model Y Standard Range RWD
|2.241.000 TL
|25
|Model Y Long Range RWD
|3.225.240 TL
|55
|Model Y Long Range AWD
|3.998.400 TL
|75
Bir Sonraki Envanter Listelemeleri— Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) August 1, 2025
Bir sonraki envanter listelemeleri 6 ve 7 Ağustos saat 18:30'da gerçekleştirilecektir.
Teşekkür ederiz!
Uygun Fiyatlı Model Y, 2025'in Son Çeyreğinde Piyasaya Sürülecek
Gelen ÖTV zamlarının ardından Türkiye'de gözler, yeni uygun fiyatlı Model Y versiyonuna çevrildi. Uzun bir süredir Tesla tarafından geliştirilen yeni aracın, daha düşük maliyetle üretilmek amacıyla Model Y'yi temel alacağı ancak cam tavan ve eğlence ekranı gibi bazı iç mekan özelliklerinden mahrum kalacağı söyleniyor. İddialara göre bu uygun fiyatlı otomobil, 2025'in son çeyreğinde resmen piyasaya sürülebilir.
ÖTV Zammı Sonrası İyi Haber: Tesla'nın Yeni Ucuz Aracından İlk Görüntüler Geldi!
Uzun bir süredir geliştirilen uygun fiyatlı Tesla Model Y versiyonu geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. Aracın yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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