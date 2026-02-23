657 TL'lik Açık Dünya Oyunu Sınırlı Süre Ücretsiz! Hemen Oynayın

Denizde geçen savaş oyunlarını sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun, sınırlı süreliğine ücretsiz olarak oynanabiliyor. Age of Water isimli oyun için başlayan fırsattan yararlanmak için oldukça uzun bir süreniz bulunuyor. Oyunun dünyasını ve neler sunduğunu şu andan itibaren keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Age of Water Kısa Süreliğine Bedava Oynanabiliyor

Age of Water, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilmeye başlandı. Oyun normalde 14.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kurla 657 TL'ye denk geliyor ancak sınırlı süre geçerli kampanya sayesinde oyunu oynamak için bu kadar yüksek bir harcama yapmak zorunda değilsiniz.

Oyun, 2 Mart 2026 tarihinde tekrardan ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu deneyimlemek istiyorsanız Steam mağazası üzerinden sayfasına gidebilir ve "Oyunu Oyna" butonuna basabilirsiniz. Oyun tamamen ücretsiz olmadığı için "Sepete Ekle" seçeneğini hâlâ görmeye devam edeceksiniz. O butona basmayın, sizi satın alma sayfasına yönlendirir. Bunun yerine hemen üzerindeki oynama seçeneğine tıklayın.

Age of Water Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya oyunları arasında yer alan Age of Water, dört bir yanı su ile kaplı koca bir dünyada sizi dümenin başına geçiriyor. Oyunda çok zorlu koşullarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Fırtınalı havada ilerlemek, diğer tekne ve gemilere karşı mücadele vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Elbette ki oyunda "çok iyi" bir seviyeye gelirseniz diğer gemiler sizin için değil, siz diğer gemiler için tehdit unsuruna dönüşüyorsunuz.

Başkalarının teknelerini ele geçirebiliyor ya da kendi teknenizi inşa edebiliyorsunuz. Okyanusun dibinden çıkarabileceğiniz kaynaklar ise oyunda kendinizi geliştirmeniz için büyük önem taşıyor. Oyun, açık dünya türünde olduğu için nasıl hareket edeceğiniz tamamen size bağlı oluyor. Dolayısıyla kaderinizi de bir nevi kendiniz çiziyorsunuz.

Age of Water'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3 560 ya da daha iyisi / AMD Phenom II X4 945 veya daha iyisi

Intel Core i3 560 ya da daha iyisi / AMD Phenom II X4 945 veya daha iyisi RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 960 (2 GB) veya üstü / AMD Radeon R7 370 (2 GB) ya da üstü

NVIDIA GeForce 960 (2 GB) veya üstü / AMD Radeon R7 370 (2 GB) ya da üstü Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Age of Water'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?