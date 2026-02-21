Türkçe Destekli Hayatta Kalma Oyunu Çok Ucuzladı! Sakın Kaçırmayın
Green Hell yüzde 90 oranında indirime girdi. Bununla birlikte hayatta kalma oyunu çok ucuzladı. İşte kampanyaya dair merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam'de Green Hell %90 indirim ile 13.53 dolardan (593 TL) 1.35 dolara (59 TL) düştü.
- Kampanya 5 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
- Green Hell, hayatta kalma türünü seven oyunculara hitap ediyor.
Hayatta kalma türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan bir kampanya ile birlikte Green Hell'in Anniversary sürümü indirime girdi. Böylece oyunu çok ucuza satın alamak mümkün hâle geldi. Peki, çok sevilen hayatta kalma oyunu kaç TL oldu?
Green Hell'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Steam'de başlayan kampanya kapsamında Green Hell yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan yapımın Anniversary sürümü 13.53 dolar (593 TL) yerine 1.35 dolar (59 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 5 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilirsiniz.
Anniversary sürümünde oyunun yanı sıra oyun müzikleri, dijital sanat kitabı ve dijital hediyeler yer alıyor. Bu dijital hedieler arasında masaüstü bilgisayar için duvar kâğıtları, dijital posterler ve özel emojiler mevcut. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda. Oyun ayrıca 78 Metacritic puanına sahip.
Green Hell Fragmanı
Green Hell Nasıl Bir Oyun?
Amazon ormanlarında geçen Green Hell'de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Açlık, susuzluk, yorgunluk gibi klasik hayatta kalma faktörlerinin yanı sıra karakterin ruh sağlığı da oldukça önemli. Bu da oyunun zorluk seviyesini arttırıyor. Etrafta bulduğumuz malzemeler ile araçlar, barınaklar ve silahlar üretebiliyoruz.
Ormanda hayvanlar, kabileler ve zehirli bitkiler de bulunuyor. Bu nedenden dolayı malzeme toplarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Oyunda hem tek oyunculu mod hem de çevrim içi eşli yani co-op modu bulunuyor. Co-op modu sayesinde oyunu arkadaşımızla birlikte oynayabiliyoruz. Bu, oyunu çok daha keyifli hâle getiriyor.
Green Hell Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
- İşlemci: 3.2 GHz çift çekirdek işlemci
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / Radeon RX 460
- DirectX: Sürüm 11
Green Hell'in yüklenebilmesi için en az 8 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde PC'de kapsamlı temizlik yapabilir ve boş alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.
Pek Bilinmeyen 2 Oyun Ücretsiz Olacak! Tarih Açıklandı
Epic Games'te iki oyun ücretsiz olarak sunulacak. Bu oyunları belirtilen tarihten itibaren kütüphaneye ekleyebileceksiniz. İşte kampanyanın detayları!
Green Hell Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
- İşlemci: 3.2 GHz çift çekirdek işlemci
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GeForce 970 / Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 11