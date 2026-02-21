Türkçe Destekli Hayatta Kalma Oyunu Çok Ucuzladı! Sakın Kaçırmayın

Hayatta kalma türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan bir kampanya ile birlikte Green Hell'in Anniversary sürümü indirime girdi. Böylece oyunu çok ucuza satın alamak mümkün hâle geldi. Peki, çok sevilen hayatta kalma oyunu kaç TL oldu?

Green Hell'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de başlayan kampanya kapsamında Green Hell yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan yapımın Anniversary sürümü 13.53 dolar (593 TL) yerine 1.35 dolar (59 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 5 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Anniversary sürümünde oyunun yanı sıra oyun müzikleri, dijital sanat kitabı ve dijital hediyeler yer alıyor. Bu dijital hedieler arasında masaüstü bilgisayar için duvar kâğıtları, dijital posterler ve özel emojiler mevcut. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda. Oyun ayrıca 78 Metacritic puanına sahip.

Green Hell Fragmanı

Green Hell Nasıl Bir Oyun?

Amazon ormanlarında geçen Green Hell'de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Açlık, susuzluk, yorgunluk gibi klasik hayatta kalma faktörlerinin yanı sıra karakterin ruh sağlığı da oldukça önemli. Bu da oyunun zorluk seviyesini arttırıyor. Etrafta bulduğumuz malzemeler ile araçlar, barınaklar ve silahlar üretebiliyoruz.

Ormanda hayvanlar, kabileler ve zehirli bitkiler de bulunuyor. Bu nedenden dolayı malzeme toplarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Oyunda hem tek oyunculu mod hem de çevrim içi eşli yani co-op modu bulunuyor. Co-op modu sayesinde oyunu arkadaşımızla birlikte oynayabiliyoruz. Bu, oyunu çok daha keyifli hâle getiriyor.

Green Hell Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Windows 7/8/10 64-bit İşlemci: 3.2 GHz çift çekirdek işlemci

3.2 GHz çift çekirdek işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / Radeon RX 460

GeForce GTX 660 / Radeon RX 460 DirectX: Sürüm 11

Green Hell'in yüklenebilmesi için en az 8 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde PC'de kapsamlı temizlik yapabilir ve boş alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

