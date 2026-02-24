Bu Akıllı Saatin İçinden Kulaklık Çıkıyor! Tansiyon Takibi de Yapıyor

Ai+, üç yeni akıllı saatin tanıtımını gerçekleştirdi. NovaWatch serisinin bir parçası olarak sunulan bu modeller, çok uzun bir pil ömrüne sahip olmasa da günlük kullanım için uygun görünüyor. Özellikle WearBuds modeli, cihaza entegre edilmiş bir şekilde gelen kulaklık sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgi odağı hâline gelecek gibi görünüyor.

Ai+ NovaWatch Serisi Neler Sunuyor?

Ai+ NovaWatch serisinin öne çıkan üyesi NovaWatch Active, 1,73 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekranla birlikte gelen cihaz, AOD (Her Zaman Açık Ekran) özelliğine sahip olduğu için kolunuzu sürekli olarak kaldırmak zorunda kalmıyorsunuz. Bluetooth desteği sayesinde sesli aramalar gerçekleştirme imkânı sunan cihaz, yapay zeka destekli sesli asistanla beraber geliyor.

300 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi gibi temel sağlık takibi özellikleri taşıyor. Ayrıca kadın sağlığı, uyku ve stres takibi özelliklerini içeriyor. IP68 sertifikası bulunan akıllı saat, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılık sunuyor.

NovaWatch Wearbuds, serideki diğer modellerden farklı olarak kulaklık entegre edilmiş bir şekilde geliyor. 2 GB depolama alanı sunan cihaz, 1,43 inç AMOLED ekrana sahip. ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) desteği sayesinde sesinizin net bir şekilde iletilmesini mümkün kılıyor. Tansiyon takibi özelliği sayesinde sağlık durumunuzu yakından takip etmenize imkân sağlıyor. ChatGPT destekli akıllı saat 310 mAh batarya kapasitesine sahip. Kulaklıkların her birinde 25 mAh kapasiteli batarya mevcut.

İsminden de anlaşılacağı üzere üçüncü ve son model NovaWatch Kids 4G, çocuklara hitap ediyor. Cihaz, 1,69 inç ekrana sahip. Görüntülü görüşme, acil yardım çağrısı, gerçek zamanlı konum takibi, 4G arama gibi özellikler taşıyor. Ayrıca ebeveyn denetimi özelliği de mevcut. Çocuklar için ders modu etkinleştirilebiliyor. IP67 sertifikası sayesinde toz ve suya karşı da belirli bir seviyeye kadar dayanıklı.

Ai+ NovaWatch Serisinin Fiyatı Ne Kadar?

Ai+ NovaWatch Active için 2.499 rupi (1.205 TL), NovaWatch Kids 4G için 2.999 rupi (1.446 TL), NovaWatch Wearbuds için 7.999 rupi (3.857 TL) fiyat etiketi belirlendi. Ai+ şu anda Hindistan pazarına odaklanan bir marka. Global pazarda ilerleme hedefi olsa da yakın zamanda yeni cihazların küresel pazara gelmesi muhtemel görünmüyor. Dolayısıyla Türkiye'de de doğrudan satışa sunulması beklenmiyor ancak ithalatçı garantili olarak ilerleyen aylarda görebiliriz.