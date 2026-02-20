Ai+'ın 120Hz Ekranlı Telefonu Yolda! Uygun Fiyatlı Olacak

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Ai+ Pulse 2'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak. Android telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Ai+ Pulse 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB İşletim Sistemi : Android 16

: Android 16 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP54 sertifikası

IP54 sertifikası Boyut: 165,72 x 76,7 x 8,5 mm

165,72 x 76,7 x 8,5 mm Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

Ortaya çıkan bilgliere göre Ai+ Pulse 2, 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Ai+ Pulse'ta ise 6,7 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 260 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor.

Pulse 2'de 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250 işlemcisi bulunacak. Sekiz adet çekirdek içeren bu işlemci, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Candy Crush Saga, Crossy Road ve 2048 gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sağlıyor.

Akıllı telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçeneklerini göreceğiz. 165,72 x 76,7 x 8,5 mm boyutlarında olacağı söylenen Pulse 2, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Ai+ Pulse 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Ai+ Pulse 2'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 999 rupi (3 bin 374 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Ai+ Pulse 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte geleceği söylenen Ai+ Pulse 2'nin 24 Şubat 2026 tarihinde Hindistan'da tanıtılacağı iddia edildi. Ai+ marka akıllı telefonlar Türkiye'de satılmıyor. Bu nedenden dolayı yeni modelin de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Ai+ Pulse, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.