Motorola'nın 165Hz Ekranlı Amiral Gemisi Katlanabilir Telefonu Yolda!

Motorola’nın Razr 70 Ultra modeliyle Galaxy Z Flip 7’ye rakip olacak yeni katlanabilir telefonu için bazı özellikler sızdırıldı. Buna göre cihaz, güçlü işlemcisi, yüksek yenileme hızları ve katlanabilir telefonlara kıyasla yeterli sayılabilecek bir batarya ile gelecek. İşte merak edilen detaylar.

Motorola Razr 70 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Özellikleri Ana Ekran: 7 inç AMOLED, 1224 x 2992 piksel çözünürlük, 165 Hz tazeleme hızı Dış Ekran (Kapak): 4 inç AMOLED, 1080 x 1272 piksel çözünürlük, 165 Hz tazeleme hızı

Donanım ve Performans İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm mimari) Bellek (RAM): 16 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB UFS 4.0

İşletim Sistemi: Android 16 (ön yüklü)

Kamera Sistemi Arka Ana Kamera: 50 MP (Geniş açı, OIS destekli) Arka İkinci Kamera: 50 MP (Ultra geniş açı) Ön Kamera: 50 MP (Selfie)

Batarya ve Şarj Kapasite: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 68W kablolu Kablosuz Şarj: 30W

Tasarım ve Diğer Detaylar

Boyutlar: 171.48 x 73.99 x 7.19 mm (Açık halde)

Ağırlık: 199 gram

Motorola Razr 70 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Razr 70 Ultra 7 inç boyutlarında ve 1224 x 2992 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ana ekranla gelecek. Buna ek olarak 4 inç büyüklüğünde ve 1080 x 1272 piksel çözünürlüğü destekleyen bir kapak ekranıyla gelecek. Aynı zamanda bu ekranların ikisi de 165Hz yenileme hızlarını destekleyecek.

Karşılaştıracak olursak, geçen yıl satışa çıkan Razr 60 Ultra modelinde de aynı ekran özellikleri tercih edilmişti. Yani yeni model ekran tarafında devasa yeniliklerle gelmeyecek diyebiliriz.

Motorola Razr 70 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut olacak. Bu yonga seti 2024 yılında tanıtıldı ve amiral gemisi özellikleriyle dikkat çekiyor. Öte yandan 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Bu da 4 nm tabanlı yongalara kıyasla daha yüksek performans sunduğu ve daha az güç harcadığı şeklinde yorumlanabilir.

Bu yonga seti halihazırda OPPO Find N5, Xiaomi 15 Ultra ve OnePlus 13 gibi amiral gemisi modellere güç veriyor. Oyun performansı tarafında bu işlemciyi kullanan Xiaomi 15’in Genshin Impact’te 60 FPS seviyesinde sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bu da çoğu mobil oyunun akıcı şekilde çalıştırılabileceğini gösteriyor.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Razr 70 Ultra'da 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera yer alacak. Bu sensörde OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) desteği bulunacak. Böylece fotoğraf çekerken el titremesinden kaynaklanan bulanıklık büyük ölçüde engellenecek ve daha net, yüksek kaliteli sonuçlar elde edilebilecek diyebiliriz.

Buna ek olarak 50 megapiksel çözünürlüklü bir ultra geniş açı kamerasına sahip olacak. Bu gibi sensörlerin standart geniş kameralardan daha iyi bir görüş açısına sahip olduğunu ve bu sayede kadraja daha fazla detayı sığdırabileceğinizi belirtelim. Önde ise 50 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılayacak.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Razr 70 Ultra, 68W kablolu, 30W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik bir pille gelecek. Bu içe doğru katlanabilir modeller için yeterli bir seviye diyebiliriz. Zira Galaxy Z Flip 7'de 4.300 mAh'lik bir pil kullanılmıştı.

Motorola Razr 60 Ultra'da 4.700 mAh'lik bir batarya kullanıldığını dikkate aldığımız yeni modelin 300 mAh seviyelerinde bir artışla kullanıcıların karşısına çıkacağını söylemek mümkün.

Motorola Razr 70 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola’nın Razr 70 Ultra modeliyle ilgili çok sayıda sızıntı ortaya çıkmış olsa da maalesef çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak burada Razr 60 Ultra’nın geçtiğimiz yıl nisan ayında satışa çıktığını belirtelim. Bu nedenle Razr 70 Ultra’nın da bu ay veya en geç mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.

Motorola Razr 70 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola ülkemizde Razr 60 ve Edge 70 gibi modellerini satıyor. Bu kapsamda Razr 70 Ultra'nın da tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Ancak yine de bu gibi durumlar için şirketin resmi açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

Motorola Razr 70 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60 modeli Türkiye’de 49.999 TL’den satışta. Razr 70 Ultra ise genel olarak selefine benzese de batarya gibi kriterlerde daha güçlü olacak. Bu nedenle 55 ila 60 bin TL bandında bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

Motorola’nın Razr 70 Ultra için sızdırılan özellikler beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Açıkçası Razr 60 Ultra’ya kıyasla daha iyi özellikler bekliyordum. Ancak söylentiler doğruysa büyük ihtimalle aynı ekran, işlemci ve kamera özelliklerine sahip olacak.