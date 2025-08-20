Ucuza Yurtdışı Uçak Bileti Fırsatı: AJet 9 Euro'ya Yurtdışı Uçak Bileti Satıyor!

Türk Hava Yolları'nın uygun fiyatlı havayolu firması AJet 9 Euro ucuz yurtdışı uçak bileti kampanyasını başlattı. Pegasus ucuz uçak bileti kampanyasının hemen ardından başlayan kampanya ile birlikte tüketiciler uygun fiyata yurtdışı uçak bileti satın alabilecek. Kampanya kapsamında 100 binden fazla bilet satışa çıktı. İşte konuyla ilgili detaylar...

AJet’ten 9 Avrupa Ülkesine 9 Euro’dan Başlayan Uçuş Fırsatı!

AJet, Avrupa seyahati planlayanlar için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir tarih aralığını kapsayan fırsatla 9 farklı Avrupa ülkesine biletler 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya kapsamında yolculara ayrıca ücretsiz kabin bagajı hakkı da sağlanıyor.

Kampanya, Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşlarda geçerli olacak. Biletler 20 Ağustos 2025 saat 10:00’dan itibaren satışa çıkarken, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar alınabilecek. Satın alınan biletlerle 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

İndirimli biletler şu ülkelere düzenlenen seferleri kapsıyor:

Birleşik Krallık

Danimarka

Almanya

Avusturya

İsviçre

Belçika

Macaristan

Hollanda

İsveç

AJet’in indirimli bilet kampanyasında her yolcuya 8 kg ücretsiz kabin bagaj hakkı tanınıyor. Ek bagaj ücretleri ise oldukça uygun seviyede tutulmuş durumda. Buna göre 10 kg’ye kadar ek bagaj ücreti 5 euro, 11–20 kg arası ek bagaj ücreti ise 9 euro olacak.

Biletler AJet mobil uygulaması ve www.ajet.com.tr adresinden satın alınabiliyor. Kampanya kapsamında toplamda 113 bin koltuk satışa çıkacak. Ücretler ise sabit 9 Euro ve satın alınan bilete göre değişen vergilerin eklenmesiyle belirlenmiş durumda. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için AJet satış noktalarıyla iletişime geçilebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...