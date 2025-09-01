Akıllı Telefon Fiyatları Yakında Daha da Yüksek Olacak

Eğer yakın gelecekte yeni bir akıllı telefon almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmak isteyebilirsiniz. Özellikle de almak istediğiniz telefon iPhone 17 ve Galaxy S25 gibi bir amiral gemisi modeliyse. Bunun nedeni ise Apple ve Samsung’a işlemci üreten TSMC’nin zam yapmaya hazırlanıyor. Şirketin 2026’da fiyatları yüzde 5 ila yüzde 10 oranında yükseltmesi bekleniyor.

TSMC’nin Zam Kararı Akıllı Telefon Fiyatlarını Olumsuz Etkileyecek

Teknoloji tutkunları dışında insanların pek de adını duymadığı TSMC, aslında dünyanın en önemli şirketlerinden biri. Çip üretiminde uzman olan şirket, rakiplerinde olmayan teknolojilere sahip be NVIDIA'dan Apple'a kadar pek çok şirket için üretim yapıyor.

Bu doğrultuda fabrikasında hem Apple’ın A serisi işlemcilerini hem de pek çok akıllı telefon üreticisinin de kullandığı Snapdragon işlemcileri de üreten TSMC, 2026’da fiyatları yüzde 5 ila yüzde 10 oranında artıracak. Aslında bu ilk zam değil. Şirket bu yıl zaten yüzde 10 oranında zam yapılmıştı.

Bu artış, iPhone 17 serisi ve yakında çıkacak Galaxy S26 ailesine şimdiden etki etti. Özellikle iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin fiyatlarının yaklaşık 50 dolar yükselmesi bekleniyor. Ancak bu kesin bir bilgi değil, kesinleşmesi için 9 Eylül gecesi gerçekleşecek Apple lansmanını beklemek gerekiyor.

Yeni zam dalgasının ise 2026 modellerine yansıması bekleniyor. Yani hem iPhone 17 hem de iPhone 18 serisi ve diğer amiral gemisi akıllı telefonlar zamlı fiyatlarla karşımıza çıkabilir. Şirketlerin ise bu durumun önüne geçmek için dışa bağımlılığı azaltma çalışması yürüttüğü biliniyor. Ancak ne kadar başarılı olacakları belirsiz.