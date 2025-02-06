Alanyaspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Alanyaspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Alanyaspor - Fenerbahçe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Alanyaspor - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda altı adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken altı adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 900 puan toplamak.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Maçın hakemi Cihan Aydın olacak. 1. yardımcı hakem görevini Mehmet Kısal, 2. yardımcı hakem görevini ise Esat Sancaktar görevini üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Muhammet Ali Metoğlu yapacak.

Alanyaspor - Fenerbahçe Maç Bilet Fiyatları

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:

CORENDON AIRLINES MARATON TRİBÜNÜ: 2.500 TL

2.500 TL CORENDON AIRLINES KUZEY TRİBÜNÜ: 1.250 TL

1.250 TL REALTOR GLOBAL GÜNEY TRİBÜNÜ: 1.250 TL

Alanyaspor - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel 11 Kadrosu

İrfan Can Eğribayat

D. Carlos

M. Skriniar

Fred

F. Kostic

Levent Mercan

S. Amrabat

Oğuz Aydın

E. Dzeko

Y. En-Nesyri

S. Szymanski

Alanyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ertuğrul Taşkıran

N. Lima

Fatih Aksoy

J. Balkovec

F. Hadergjonaj

Efecan Karaca

Enes Keskin

S. Cordova

Richard

H. Ui-jo

Yusuf Özdemir

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Alanyaspor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Alanyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.