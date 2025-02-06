Alanyaspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Alanyaspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Alanyaspor - Fenerbahçe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Alanyaspor - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Alanyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda altı adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken altı adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 900 puan toplamak.
Alanyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig Maçları Nasıl Ücretsiz ve Şifresiz İzlenir
Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek mümkün. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu Süper Lig maçlarını bedava izleme yolu!
Maçın hakemi Cihan Aydın olacak. 1. yardımcı hakem görevini Mehmet Kısal, 2. yardımcı hakem görevini ise Esat Sancaktar görevini üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Muhammet Ali Metoğlu yapacak.
Alanyaspor - Fenerbahçe Maç Bilet Fiyatları
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:
- CORENDON AIRLINES MARATON TRİBÜNÜ: 2.500 TL
- CORENDON AIRLINES KUZEY TRİBÜNÜ: 1.250 TL
- REALTOR GLOBAL GÜNEY TRİBÜNÜ: 1.250 TL
Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Galatasaray ve Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray ve Adana Demirspor maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Alanyaspor - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel 11 Kadrosu
- İrfan Can Eğribayat
- D. Carlos
- M. Skriniar
- Fred
- F. Kostic
- Levent Mercan
- S. Amrabat
- Oğuz Aydın
- E. Dzeko
- Y. En-Nesyri
- S. Szymanski
Sivasspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Sivasspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Sivasspor - Beşiktaş maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Alanyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ertuğrul Taşkıran
- N. Lima
- Fatih Aksoy
- J. Balkovec
- F. Hadergjonaj
- Efecan Karaca
- Enes Keskin
- S. Cordova
- Richard
- H. Ui-jo
- Yusuf Özdemir
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Alanyaspor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Alanyaspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.