Sivasspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Sivasspor - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Sivasspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Sivasspor - Beşiktaş Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Sivasspor - Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Sivasspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda altı adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken altı adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 900 puan toplamak.

Sivasspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Maçın hakemi Ali Şansalan olacak. 1. Yardımcı hakem görevini Candaş Elbil, 2. yardımcı hakem görevini ise Mehmet Salih Mazlm üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Ömer Tolga Güldibi yapacak.

Sivasspor - Beşiktaş Maç Bilet Fiyatları

Sivasspor - Beşiktaş maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Sivasspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları:

VIP ALT: 700 TL

700 TL MARATON ALT: 500 TL

500 TL MARATON ÜST: 500 TL

500 TL GÜNEY ALT: 400 TL

400 TL GÜNEY ÜST: 400 TL

400 TL MİSAFİR TRİBÜNÜ: 520 TL

Sivasspor - Beşiktaş Muhtemel İlk 11

Sivasspor - Beşiktaş maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Sivasspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel 11 Kadrosu

Mert Günok

J. Svensson

F. Uduokhai

A. Masuaku

Emirhan Topçu

Al-Musrati

M. Rashica

A. Chamberlain

Rafa Silva

G. Fernandes

Semih Kılıçsoy

Sivasspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ali Şaşal Vural

Q. Menig

Alaaddin Okumuş

N. Sonko

Ziya Erdal

C. Charisis

S. Moutoussamy

Tolga Ciğerci

A. Turgunbayev

R. Manaj

Bekir Böke

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Sivasspor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Ayrıca Sivasspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.