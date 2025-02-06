Sivasspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Sivasspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Sivasspor - Beşiktaş maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Sivasspor - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Sivasspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Sivasspor - Beşiktaş Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Sivasspor - Beşiktaş maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Sivasspor - Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Sivasspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda altı adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken altı adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 900 puan toplamak.
Sivasspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig Maçları Nasıl Ücretsiz ve Şifresiz İzlenir
Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek mümkün. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu Süper Lig maçlarını bedava izleme yolu!
Maçın hakemi Ali Şansalan olacak. 1. Yardımcı hakem görevini Candaş Elbil, 2. yardımcı hakem görevini ise Mehmet Salih Mazlm üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Ömer Tolga Güldibi yapacak.
Sivasspor - Beşiktaş Maç Bilet Fiyatları
Sivasspor - Beşiktaş maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Sivasspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları:
- VIP ALT: 700 TL
- MARATON ALT: 500 TL
- MARATON ÜST: 500 TL
- GÜNEY ALT: 400 TL
- GÜNEY ÜST: 400 TL
- MİSAFİR TRİBÜNÜ: 520 TL
Sivasspor - Beşiktaş Muhtemel İlk 11
Sivasspor - Beşiktaş maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Sivasspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel 11 Kadrosu
- Mert Günok
- J. Svensson
- F. Uduokhai
- A. Masuaku
- Emirhan Topçu
- Al-Musrati
- M. Rashica
- A. Chamberlain
- Rafa Silva
- G. Fernandes
- Semih Kılıçsoy
Sivasspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ali Şaşal Vural
- Q. Menig
- Alaaddin Okumuş
- N. Sonko
- Ziya Erdal
- C. Charisis
- S. Moutoussamy
- Tolga Ciğerci
- A. Turgunbayev
- R. Manaj
- Bekir Böke
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Sivasspor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Ayrıca Sivasspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.