Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Galatasaray ve Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray ve Adana Demirspor maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Galatasaray ve Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Adana Demirspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Galatasaray - Adana Demirspor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Galatasaray - Adana Demirspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Galatasaray - Adana Demirspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda altı adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken altı adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 900 puan toplamak.
Galatasaray - Adana Demirspor maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig Maçları Nasıl Ücretsiz ve Şifresiz İzlenir
Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek mümkün. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu Süper Lig maçlarını bedava izleme yolu!
Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. 1. yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar Uyarcan, 2. yardımcı hakem görevini ise Volkan Ahmet Narin üstlenecek. Dördüncü hakem görevini ise Davut Dakul Çelik yapacak.
Galatasaray - Adana Demirspor Maç Bilet Fiyatları
Galatasaray - Adana Demirspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçı bilet fiyatları:
- Premium: 14.000 TL
- Delux: 13.000 TL
- Lux: 12.000 TL
- Classic: 11.000 TL
- 1. Kategori: 8.000 TL
- 2. Kategori: 6.000 TL
- 3. Kategori: 5.000 TL
- 4. Kategori: 3.500 TL
- 5. Kategori: 2.600 TL
- 6. Kategori: 1.900 TL
- 7. Kategori: 1.050 TL
- 8. Kategori: 950 TL
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Galatasaray - Adana Demirspor Muhtemel İlk 11
Galatasaray - Adana Demirspor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Adana Demirspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel 11 Kadrosu
- F. Muslera
- D. Sanchez
- Kaan Ayhan
- E. Jelert
- Abdülkerim Bardakcı
- G. Sara
- L. Torreira
- R. Sallai
- D. Mertens
- Ahmed Kutucu
- V. Osimhen
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Adana Demirspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Deniz Dönmezer
- Semih Güler
- Abdulsamet Burak
- Tolga Kalender
- A. Kurtulan
- Tayfun Aydoğan
- İzzet Çelik
- Ali Yavuz Kol
- N. Alioui
- A. Aymbetov
- Bünyamin Balat
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Adana Demirspor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Galatasaray - Adana Demirspor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak
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