Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray ve Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Adana Demirspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Galatasaray - Adana Demirspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Galatasaray - Adana Demirspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda altı adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken altı adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 900 puan toplamak.

Galatasaray - Adana Demirspor maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. 1. yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar Uyarcan, 2. yardımcı hakem görevini ise Volkan Ahmet Narin üstlenecek. Dördüncü hakem görevini ise Davut Dakul Çelik yapacak.

Galatasaray - Adana Demirspor Maç Bilet Fiyatları

Galatasaray - Adana Demirspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçı bilet fiyatları:

Premium: 14.000 TL

14.000 TL Delux: 13.000 TL

13.000 TL Lux: 12.000 TL

12.000 TL Classic: 11.000 TL

11.000 TL 1. Kategori: 8.000 TL

8.000 TL 2. Kategori: 6.000 TL

6.000 TL 3. Kategori: 5.000 TL

5.000 TL 4. Kategori: 3.500 TL

3.500 TL 5. Kategori: 2.600 TL

2.600 TL 6. Kategori: 1.900 TL

1.900 TL 7. Kategori: 1.050 TL

1.050 TL 8. Kategori: 950 TL

Galatasaray - Adana Demirspor Muhtemel İlk 11

Galatasaray - Adana Demirspor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Adana Demirspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel 11 Kadrosu

F. Muslera

D. Sanchez

Kaan Ayhan

E. Jelert

Abdülkerim Bardakcı

G. Sara

L. Torreira

R. Sallai

D. Mertens

Ahmed Kutucu

V. Osimhen

Adana Demirspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Deniz Dönmezer

Semih Güler

Abdulsamet Burak

Tolga Kalender

A. Kurtulan

Tayfun Aydoğan

İzzet Çelik

Ali Yavuz Kol

N. Alioui

A. Aymbetov

Bünyamin Balat

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Adana Demirspor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Galatasaray - Adana Demirspor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak

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