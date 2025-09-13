HBO Max'ten Yeni Türk Dizisi Geliyor! Ali Atay Başrolde

HBO Max, Türk dizilerinin arasına bir yenisini daha ekliyor. Prens, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, Magarsus ve daha birçok yerli dizinin arasına katılacak yapım hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Oyuncu kadrosu tam olarak açıklığa kavuşmamış olsa da başrolde kimin olacağı şimdiden belirlendi.

HBO Max'in Yeni Dizisinde Ali Atay Başrolde Olacak

BluTV'nin HBO Max'e dönüşmesiyle birlikte Türkiye'ye gelen dijital yayın platformunda yakında yeni bir yerli komedi dizisi yayınlanacak. Dizinin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı ve başrol oyuncusu olarak kimin seçildiği belli oldu. HBO Max tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre başrolde Ali Atay yer alacak.

Ali Atay, daha önce Leyla ile Mecnun, Son Yaz, Ben de Özledim, Mutlu Ol Yeter gibi TV dizilerinde yer almıştı. Bunların yanı sıra 2017 yılında BluTV'de yayınlanan Masum dizisinde de Yusuf karakterine hayat vermişti. Son birkaç yıldır oyunculuk yerine yönetmen koltuğunda oturan Atay, bu diziyle birlikte oyunculuğa geri dönüş yapmış olacak.

HBO Max'te yayınlanacak olan komedi dizisinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturacağı ifade ediliyor. Dijital yapımlara uzak olmayan Açıktan, Netflix'te yayınlanan Yarına Tek Bilet ve Geçen Yaz gibi filmlerde de yönetmenlik yapmıştı. Annemin Yarası, Gidenler, Silsile ve Aile Arasında gibi yapımlarla da büyük bir başarının altına imza atmıştı.

Yeni komedi dizisi hakkında bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Oyuncu kadrosunda Ali Atay'ın haricinde hangi oyuncuların olacağı ya da dizinin tam olarak nasıl bir konu işleyeceği bilinmiyor. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise dizinin absürt komedi tarzında olabileceğini gösteriyor.

Fotoğrafta "Kardeşler Mahlukat" ismi yer alırken buna "Her türlü eciş bücüş, çarpanak, gulyabani itina ile temizlenir" ifadesi eşlik ediyor. Ali Atay'ın şimdiye kadar yer aldığı yapımlar göz önünde bulundurulursa gülmekten gözyaşlarımızı tutamayacağımız bir dizinin gelmesi muhtemel. Ama diziyi izlemeden kesin konuşmamak en doğrusu olacaktır.