Fallout'un 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Yayın Tarihi Açıklandı

2024 yılında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle gelen Fallout'un 2. sezonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Fallout'un yeni sezon için bir fragman yayınlandı. Ayrıca ikinci sezonun yayın tarihi de belli oldu.

Fallout'un 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir? (Türkçe Dublajlı)

Amazon Prime Video Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Fallout'un yeni sezon fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 42 saniye uzunluğundaki video, yeni sezon hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Videoya göre ikinci sezon tıpkı önceki sezon gibi çok başarılı olacak.

Fallout 2. Sezon Yayın Tarihi

Fallout dizisinin 2. sezon bölümleri 17 Aralık 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. İkinci sezonun sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor. 10 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan ilk sezonda da sekiz adet bölüme yer verilmişti.

Fallout Dizisi Konusu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angelas şehrinde insanlar, nükleer savaşın ardından mutantlardan, radyasyondan ve kötü niyetli kişilerden korunmak için yer altı sığınaklarında yaşamak zorunda kalır. Bu sığınaklar Vault olarak isimlendirilir.

Vault'ta yaşayan Lucy, babasını kurtarmak için yüzeye çıkmak zorunda kalıyor. Kendini tehlikeli bir dünyaya adapte etmeye çalışan Lucy'nin yolculuğuna tanık oluyoruz. Lucy, yolculuk sırasında hem dünyanın acımasız gerçekleriyle yüzleşir hem de Vault'un sandığı kadar kusursuz olmadığının fark eder.

Fallout Dizisi Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fallout dizisini Amazon Prime Video isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Amazon Prime aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.

Fallout Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Ella Purnell (Lucy)

(Lucy) Aaron Moten (Maximus)

(Maximus) Walton Goggins (Cooper Howard)

(Cooper Howard) Moises Arias (Norm MacLean)

(Norm MacLean) Johnny Pemberton (Thaddeus)

(Thaddeus) Leslie Uggams (Betty Pearson)

(Betty Pearson) Zach Cherry (Woody Thomas)

(Woody Thomas) Sarita Choudhury (Lee Moldaver)

(Lee Moldaver) Kyle MacLachlan (Hank)

(Hank) Dave Register (Chet)

(Chet) Leer Leary (Davey)

(Davey) Rodrigo Luzzi (Reg)

(Reg) Annabel O'Hagan (Steph)

Popüler oyun serisinden uyarlanan Fallout'ta Ella Purnell "Lucy" karakterini, Aaron Moten "Maximus" karakterini, Walton Goggins "Cooper Howard" karakterini, Moises Arias "Norm MacLean" karakterini, Johnny Pemberton ise "Thaddeus" karakterini canlandırıyor.