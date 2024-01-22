Zepp (Amazfit), gün içerisindeki fiziksel verilerinizi görebileceğiniz bir sağlık uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zepp (Amazfit), akıllı cihazlar için geliştirilen bir sağlık uygulamasıdır. Bu uygulama aslında ilk başlarda Amazfit olarak karşımıza çıkmıştı. Bir takım değişikliklerin ardından, tekrardan sağlık yönetimini kullanıcılara vermektedir. Uygulama içerisinde birçok veriyle karşılaşacaksınız. Uyku, adım ve kalp istatistikleri gibi birçok sağlıksal ve spora yönelik verilere bakabilirsiniz.

Yapay zeka teknolojisi ve bilimsel araştırmalarla desteklenen Zepp, kullanıcı dostu bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Uygulamanın arayüzüne göz attığımız zaman uykunuzun nasıl geçtiğini, skorlarınızı, ne kadar adım attığınızı, gittiğiniz mesafeyi ve dahasını göstermektedir.

Ayrıca uyku demişken; uygulama içerisindeki uyku meditasyon müzikleri sayesinde de, daha rahat bir uyku çekebilirsiniz. Yani geliştiriciler tüm püf noktaları düşünmüş diyebiliriz.

Zepp (Amazfit) İndir

Fiziksel verilerinize profesyonelce yorumlar yapmak istiyorsanız doğru veri akışına sahip olmalısınız. Kalp atış hızınız, yaktığınız kalori miktarı ve diğer fiziksel veriler sayesinde dijital olarak sağlığınız hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Tabii ki bu verilere ulaşmak istiyorsanız bir akıllı saate ihtiyacınız olacaktır. Sadece saat olarak değil, akıllı bileklikler ve diğer giyilebilir ürünleri de kullanabilirsiniz. Eğer siz de dijital olarak sağlığınız hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, Zepp (Amazfit) indirin ve kişisel verilerinizi görüntüleyin.

Zepp (Amazfit) Özellikleri