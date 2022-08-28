Steelrising ile karanlık bir dünyaya giriş yapacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tour de France 2022, Rugby 22, Zorro The Chronicles gibi oyunların geliştiricisi olan Nacon yeni bir oyun ile ortalığı sallamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz dönemlerde birbirinden farklı oyunlar ile oyunculara keyifli zaman geçirten ünlü yayıncı, yeni oyunu ile satış listelerini alt üst edecek gibi görünüyor. Steelrising adında duyurulan yeni oyun PlayStation 5, Xbox X ve S serisi ve Windows için piyasaya çıkacak. Karanlık atmosferi ile oyunculara gerilim dolu anlar sunacak olan yeni yapım, olağanüstü becerilere sahip karakterlere de sahip. Oyuncular, yapım içerisinde fantastik bir karakteri canlandıracak, sağlam mekanikler eşliğinde düşmanları etkisiz hale getirmeye çalışacaklar. Tarihin seyrini değiştirmeye çalışacak olan oyuncular ilerlemeye dayalı bir dünya da yerlerini alacaklar.

Steelrising Özellikler

Olağanüstü karakterler,

Karanlık bir dünya,

Acımasız düşmanlar,

Sayısız görev,

İlerlemeye dayalı bir sistem,

Tek oyunculu,

13 dil desteği,

Eşsiz ses efektleri,

Kaliteli grafikler,

Zengin bir hikayeye ev sahipliği yapacak olan Steelrising Steam üzerinde ön siparişlere açıldı. Spiders tarafından geliştirilen ve Nacon tarafından hem konsol hem de bilgisayar platformunda yayınlancak olan Steelrising, 8 Eylül 2022'de raflardaki yerini alacak. Tek oyunculu bir dünyaya sahip olan yapımda oyuncular görevleri başararak ilerlemeye çalışacaklar. Her görev birbirleri ile bağlantılı olurken eşsiz ses efektleri de oyundaki gerilim oranını artıracak özellikler arasında yer alıyor. Acımasız dünyası ile oyuncuları rekabet dolu bir dünyaya götürecek olan Steelrising iki farklı sürüm ile lansmana çıkacak. 1789 yılının Paris'ini konu alan oyun, mekanikleri ile oyuncuları kendine hayran bırakacak.

Steelrising İndir

Bünyesinde 13 farklı dil desteğine sahip olan Steelrising, iki farklı sürüm ile Steam üzerinde ön siparişlere açıldı. Cep yakan fiyat etiketi ile oyuncuların tepkisini çekecek olan oyun, 8 Eylül 2022'de ilk kez görücüye çıkacak.

Steelrising Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-3770 or AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 67 GB kullanılabilir alan

Steelrising Önerilen Sistem Gereksinimleri