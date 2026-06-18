3.424 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Acele Edin

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte dört oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu Bunlar arasında çok popüler bir hayatta kalma oyunu da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 21 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Kampanyadan yararlanmak için Xbox konsolu üzerinden oyunnu sayfasını ziyarte edin ve ardından "Yükle" butonuna basın. Dead by Daylight'ı tüm Xbox oyuncuları oynayabiliyor. PGA Tour 2K25, Two Point Museum ve Assetto Corsa'ya erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Bu kampanyanın yalnızca Xbox için geçerli olduğunu belirtelim.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

PGA Tour 2K25 Nasıl Bir Oyun?

HB Studios tarafından geliştirilen PGA Tour 2K25, golf oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda doğru vuruşu yapabilmek için sahanın zeminine ve hava koşullarına dikkat etmemiz gerekiyor. Detaylı şekilde tasarlanmış sahalara sahip olan yapım, atmosferi başarılı şekilde yansıtıyor.

Oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modlar bulunuyor. Çevrim içi mod sayesinde dünyanın dört bir yanında yer alan oyuncular ile mücadele edebiliyoruz. Oyunda Parkur Tasarlayıcı isimli bir özellik de yer alıyor. Bu özellik sayesinde çeşitli golf sahaları tasarlayabiliyoruz ve bunları toplulukla paylaşabiliyoruz.

Two Point Museum Nasıl Bir Oyun?

Two Point Museum'de bir müze tasarlayıp yönetmeye çalışıyoruz. Eserleri müzemize yerleştirirken stratejik düşünmemiz gerekiyor. Ziyaretçilerin eserlere zarar vermesini önlemek için bariyerler kurmamız ve güvenliği sağlamamız gerekiyor. Müzemize temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi dahil olmak üzere çeşitli personeller de işe alabiliyoruz.

Two Point Studios tarafından geliştirilen oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut. Yayıncılığını Sega'nın üstlendiği yapım 2025 yılının mart ayında satışa sunuldu. 84 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "son derece olumlu" durumda.

Assetto Corsa Nasıl Bir Oyun?

Kaliteli grafiklere sahip olan Assetto Corsa, yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Kunos Simulazioni tarafından geliştirilen oyun, gerçekçi oynanış sistemiyle öne çıkıyor. Tek oyunculu ve çevrim içi modlara sahip olan oyun 85 Metacritic puanına sahip. Oyunun Seam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" şeklinde.

Dead by Daylight Nasıl Bir Oyun?

Dead by Daylight, en iyi hayatta kalma oyunları arasında bulunuyor. Oyunda dört oyuncu, haritanın belirli noktalarında yer alan beş jeneratörü tamir edip kaçmaya çalışıyor. Diğer oyuncunun ise bu kişileri jenaratörleri tamir etmeden önce yakalaması gerekiyor. Çevrim içi odaklı oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Editörün Yorumu

Yalnızca Xbox'ta geçerli olan ücretsiz Oynama Günleri kampanyası, bazı oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamızı sağlıyor. Daha önce söz konusu oyunları oynamıştım ve çok beğenmiştim. Kendi deneyimime göre özellikle online hayatta kalma oyunu Dead by Daylight arkadaşlarla birlikte oynandığında daha keyifli oluyor.