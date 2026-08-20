Simülasyon ve Bulmaca Sevenler Kapsın: İki Oyun Bedava Dağıtılıyor

Amazon, geçen hafta Steelrising, Pyramids and Aliens: Escape Room ve Airship: Kingdoms Adrift olmak üzere toplam üç oyunu hiçbir ücret ödemeden alma fırsatı sunmaya başladı. Bu hafta ise söz konusu ücretsiz oyunların arasına iki tanesini daha ekledi. Bunlardan biri nesne bulma, diğeri ise simülasyon sevenlere hitap ediyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Olarak Sunuyor?

Amazon, Royal Romances: Forbidden Magic ve Spray Paint Simulator'ı bedava dağıtmaya başladı. Her iki oyunu da almak için 23 Eylül 2026'ya kadar vaktiniz var. Her ne kadar daha 1 aydan fazla süreniz olsa da unutma ihtimalinize karşı şimdiden almak iyi bir fikir olabilir.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Prime Aboneliği Şart mı?

Amazon'un ücretsiz olarak verdiği oyunlar için Prime abonelik sahibi olmak şart koşuluyor. Normalde bunun için ödeme yapmanız gerekiyor ama Amazon'un ücretsiz 30 günlük kampanyasından faydalanarak hem bu oyunlara bedava sahip olabilir hem de diğer Prime avantajlarından (Prime Video'daki içeriklere erişim, hızlı ve ücretsiz kargo vb.) yararlanabilirsiniz. Tabii, abonelik yenileme işleminden önce üyeliği iptal ettiğinizden emin olmalısınız. Aksi takdirde hesaptan çekim yapılacaktır.

Royal Romances: Forbidden Magic Nasıl Bir Oyun?

Royal Romances: Forbidden Magic, karanlık büyünün etkisi altına aldığı bir dünyada geçiyor. Düşmanların tehlikeli planları amacına ulaşmaya yaklaşmış durumda. Biz de bu tehdidi ortadan kaldırmak için büyük bir yolculuğa çıkıyoruz. Genel olarak aşk, güç ve kayıp gibi temaları merkezine alıyor.

Amacımız sadece dünyayı kurtarmak değil, karakterlerin sonunu da belirlememiz gerekiyor. Oynanış tarafında daha çok gizli nesne bulmaya odaklanıyor. Çevrede gizlenmiş eşyaları bulup bulmacaları çözüyor, mini oyunları tamamlayarak ilerliyoruz. Görsel roman ve nesne bulma türlerinin karışımı diyebiliriz.

Royal Romances: Forbidden Magic Kimlere Göre Bir Oyun?

Royal Romances: Forbidden Magic, özellikle fantastik dünyada geçen oyunları sevenlere hitap ediyor. Ayrıca gizli nesneler bularak gizemi çözdüğünüz, karakterlerin geleceğini etkileyecek seçimler yaptığınız, beklenmedik olayların yaşandığı, farklı sonlara ulaşmaya çalışılan yapımları seviyorsanız da bu oyunu oynamaktan mutlaka memnun kalacaksınızdır.

Spray Paint Simulator Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında yer alan Spray Paint Simulator, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere kendi işinizi kurduğunuz ve sprey boya ile uğraştığınız bir yapım. Spatterville adı verilen bir kasabaya gelip işinizi kurduktan sonra eski ve yıpranmış yapıları yeniliyorsunuz. Binalardan tutun da robota kadar boyanabilecek pek çok şey var.

Sadece boyamaktan ibaret bir oyun olmadığını belirtelim. Önce zarar görmüş yerleri onarıyor, sökülen parçaları çıkarıyorsunuz. Yani ciddi bir hazırlık sürecinden geçiyorsunuz. Daha sonra da sprey boya ile eskimiş yerlerin tıpkı ilk günkü gibi görünmesini sağlıyorsunuz. İşleri tamamladıkça da para kazanıyor, daha iyi ekipmanlar alıyorsunuz.

Oyunda yüksek yerlere ulaşmak için merdiven mevcut. Bir yandan boyarken bir yandan da diğer malzemeleri kontrol etmek gerekiyor. Boya bitip işiniz yarıda kalabiliyor. Bu durumun yaşanmaması için kaynak yönetimine büyük öncelik vermeniz şart. Bu arada görevleri tamamladıktan sonra "Free Spray" modunun açıldığını not düşelim. Burada müşterilerin istekleri artık önemsiz. Bitirdiğiniz projelere geri dönüp istediğiniz renkleri kullanıp çevreyi tamamen kendi zevkinizle uyumlu hâle getirebiliyorsunuz.

Spray Paint Simulator Kimlere Göre Bir Oyun?

Spray Paint Simulator, her şeyden önce rahatlatıcı ve sakin tempolu oyun sevenlerin ilgisini çekecek türden bir yapım. Boyama, tamir etme, eski şeyleri onarma gibi işlemler gerçekleştirme fikri kulağınıza hoş geliyorsa oynamaktan büyük keyif alabilirsiniz. Özellikle serbest boyama modu sayesinde tamamen kendi zevkinizi yansıtan işler de ortaya koyabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Spray Paint Simulator ve Royal Romances: Forbidden Magic, genel oyuncu kitlesine hitap eden oyunlar değil ama türleri sevenler tarafından yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum. Örneğin Spray Paint Simulator, hızlı tempolu oyunlar yerine rahatlatıcı simülasyonlar sevenler tarafından sevilerek oynanacaktır. Royal Romances: Forbidden Magic ise romantizm ve bulmaca sevenlerin dikkatini çekecektir.