Amazon, 4 Ücretsiz Oyun Veriyor! Total War: Three Kingdoms ve Dahası

Amazon, her hafta Prime abonelerine özel olarak çeşitli bedava oyunlar dağıtıyor. Geçen hafta Sir Questionnaire ve Rebel Galaxy oyunlarını ücretsiz sunan şirket, bu hafta ise oynaması birbirinden eğlenceli dört oyun veriyor. Bu oyunlar özellikle rol yapma türünü sevenlere hitap ediyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

Amazon, Total War: Three Kingdoms, Chimp Quest: Spirit Isle, Deep Sky Derelicts ve Phantasie Memorial Set oyunlarını ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Bu oyunlara sahip olmak için acele etmeniz gerek yok. Öyle ki Phantasie Memorial Set, 25 Nisan 2026'ya kadar ücretsiz olacak.

Chimp Quest: Spirit Isle ve Total War: Three Kingdoms için sunulan fırsat, 29 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Deep Sky Derelicts isimli oyunu almak içinse 27 Mayıs 2026'ya kadar süreniz olacak. Elbette ki unutmamak adına oyunları şimdiden alıp kütüphanenize eklemenizde fayda var. Aksi takdirde ücretsiz oyunları kaçırma riskiniz bulunuyor.

Total War: Three Kingdoms Fragmanı

Total War: Three Kingdoms Nasıl Bir Oyun?

Total War: Three Kingdoms, sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alıyor. Bu oyunda kendi imparatorluğunuzu kuruyorsunuz. Savaşları yöneterek düşmanları alt etmeye çalışabiliyorsunuz. Başarı elde etmek ise diplomasi yolunu tercih edebiliyor, ekonomi ve tarım da dahil olmak üzere pek çok alanda etkili kararlar vermeyi gerektiriyor.

Total War: Three Kingdoms'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 7 Windows 10 İşlemci Intel Core 2 Duo Intel i5-6600 / Ryzen 5 2600X RAM 4 GB 8 GB Ekran Kartı NVIDIA GTX 650 Ti / Intel HD 7850 | Intel UHD 620 NVIDIA GTX 970 / AMD R9 Fury X DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 60 GB kullanılabilir alan 60 GB kullanılabilir alan

Chimp Quest: Spirit Isle Fragmanı

Chimp Quest: Spirit Isle Nasıl Bir Oyun?

Chimp Quest, keşif odaklı bir oyun olarak öne çıkıyor. Hikâye odaklı bu macera oyunun da iyi bir strateji önemli rol oynuyor. Biraz yavaş ilerleyen bir oyun olsa da sizi ekranda uzun bir süre boyunca tutmayı başarıyor. Bu arada yiyecek toplayarak maymunların hayatta kalmasını sağlıyorsunuz. Yani kaynak yönetimi de çok kritik önem taşıyor.

Chimp Quest: Spirit Isle'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Windows 10 İşlemci Intel Core i5 veya AMD eş değeri 64-bit destekli Intel ya da AMD işlemci RAM 4 GB 4 GB Ekran Kartı Entegre ekran kartı Herhangi ekran kartı (En az 2 GB VRAM) DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 4 GB kullanılabilir alan 4 GB kullanılabilir alan

Deep Sky Derelicts Fragmanı

Deep Sky Derelicts Nasıl Bir Oyun?

Deep Sky Derelicts'te bir çöpçü ekibini yönetiyorsunuz. Amacınız ise uzay enkazlarından ganimet toplamak ve hayatta kalmaya çalışmak. Oyunda ilerlerken karşınıza çeşitli düşmanlar çıkıyor. Her kararın büyük öneme sahip olduğu bu oyunda kaynak yönetimini doğru şekilde yapmazsanız her şey sona erebiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde ilerlemeye ihtiyaç duyuluyor.

Deep Sky Derelicts'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum İşletim Sistemi Windows 7 / 8 / 10 İşlemci Intel Core i3 ya da eş değeri RAM 4 GB Ekran Kartı Intel HD Graphics 4400 DirectX Sürüm 9.0c Depolama 4 GB kullanılabilir alan

Phantasie Memorial Set Fragmanı

Phantasie Memorial Set Nasıl Bir Oyun?

Phantasie Memorial Set, klasik rol yapma oyunu üçlemesi olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda 1'den 6'ya kadar karakter oluşturuyorsunuz. Daha sonra sınıf (büyücü, dövüşçü vb.) ve insan, peri ve benzeri ırklardan birin seçiyorsunuz. Oyunda sıra tabanlı bir savaş sistemi mevcut. Karakter, hangi sınıfı seçtiğinize bağlı olarak saldırı, büyü ve benzeri hamlelerde bulunur. Bunları nasıl konumlandıracağınız ise savaşı kazanıp kazanmayacağınız üzerinde önemli.

Phantasie Memorial'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 İşlemci 1.8 GHz hızında işlemci 1.8 GHz hızında işlemci RAM 512 MB 512 MB Ekran Kartı DirectX 9.0 uyumlu ekran kartı DirectX 9.0 uyumlu ekran kartı DirectX Sürüm 9.0 Sürüm 9.0 Depolama 800 MB kullanılabilir alan 800 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Total War: Three Kingdoms'ı 2020 yılında oynamıştım ve çok beğenmiştim. Son derece detaylı bir şekilde ele alınan bu oyunu oynarken zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile varamamıştım. O günleri tekrar yaşamak adına hâlihazırda bir Amazon Prime kullanıcısı olarak bu fırsatı mutlaka değerlendireceğim.