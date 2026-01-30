Aşırı Eğlenceli Üç Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Oynayın

Amazon, ücretsiz oyunları dağıtmaya devam ediyor. Uzun bir zamandan beri Prime abonelerine özel olarak bedava oyunlar sunan şirket, bu hafta ise birbirinden etkileyici oynanışa sahip olan üç adet oyunu hiçbir ücret ödemeden oynamanıza olarak tanıyor. Bu oyunlar, özellikle yakın dövüş ve rol yapma oyunlarını sevenlerin ekran başından ayrılamamasına neden olacak gibi görünüyor.

Amazon, Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

Amazon tarafından Prime abonelerine ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında Al-Qadim: The Genie's Curse, Technotopia ve Elderborn bulunuyor. Şu anda bir Prime aboneliği olan herkesin söz konusu oyunlara Amazon Luna üzerinden erişmesi mümkün. Bu adımdan sonra satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yeni başlayan fırsat, her üç oyun için de 4 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar üç oyunun da kodunu alıp kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu, oyunların tamamen size ait olacağı ve dilediğiniz zaman yükleyip oynama imkânına sahip olacağı anlamına geliyor.

Al-Qadim: The Genie's Curse, hikâye odaklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bulmacaları çözüyor, gerçek zamanlı olarak doğru hamleler yaparak karşınıza çıkan engelleri aşmaya çalışıyorsunuz. Technotopia'da kartları kullanarak binalar dikiyor, şehrin dengesini korumaya çalışıyoruz. Elderborn ise Dark Souls tarzı fakat birinci şahıs bakış açısı ile oynanan bir oyun olarak oldukça etkileyici bir oynanış sağlıyor.

Elderborn Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-7500

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780M

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Technotopia Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4440 CPU / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 760

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Al-Qadim: The Genie's Curse Minimum Sistem Gereksinimleri