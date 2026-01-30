Aşırı Eğlenceli Üç Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Oynayın
Gerek strateji gerek birinci şahıs nişancı türünü sevenlere hitap eden üç oyun, Amazon tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Amazon, strateji ve FPS türlerine sahip üç farklı oyunu bedava dağıtıyor.
- Her üç oyun da 4 Mart 2026 tarihine kadar bedava alınabiliyor.
- Oyunların kodunu aldıktan sonra kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Amazon, ücretsiz oyunları dağıtmaya devam ediyor. Uzun bir zamandan beri Prime abonelerine özel olarak bedava oyunlar sunan şirket, bu hafta ise birbirinden etkileyici oynanışa sahip olan üç adet oyunu hiçbir ücret ödemeden oynamanıza olarak tanıyor. Bu oyunlar, özellikle yakın dövüş ve rol yapma oyunlarını sevenlerin ekran başından ayrılamamasına neden olacak gibi görünüyor.
Amazon, Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?
Amazon tarafından Prime abonelerine ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında Al-Qadim: The Genie's Curse, Technotopia ve Elderborn bulunuyor. Şu anda bir Prime aboneliği olan herkesin söz konusu oyunlara Amazon Luna üzerinden erişmesi mümkün. Bu adımdan sonra satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.
Yeni başlayan fırsat, her üç oyun için de 4 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar üç oyunun da kodunu alıp kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu, oyunların tamamen size ait olacağı ve dilediğiniz zaman yükleyip oynama imkânına sahip olacağı anlamına geliyor.
Al-Qadim: The Genie's Curse, hikâye odaklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bulmacaları çözüyor, gerçek zamanlı olarak doğru hamleler yaparak karşınıza çıkan engelleri aşmaya çalışıyorsunuz. Technotopia'da kartları kullanarak binalar dikiyor, şehrin dengesini korumaya çalışıyoruz. Elderborn ise Dark Souls tarzı fakat birinci şahıs bakış açısı ile oynanan bir oyun olarak oldukça etkileyici bir oynanış sağlıyor.
Elderborn Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-7500
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780M
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Technotopia Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4440 CPU / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 760
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
5 Pahalı Oyun Sınırlı Süreliğine Ücretsiz! Hızlı Olun
Beş oyun oynaması ücretsiz hâle geldi. Zengin oynanış sunan bu oyunlar, belirli bir süre boyunca hiçbir ücret ödemeden oynanabiliyor. İşte ayrıntılar!
Al-Qadim: The Genie's Curse Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü
- İşlemci: 1.8 GHz hıza sahip bir işlemci
- RAM: 512 MB
- Ekran Kartı: DirectX 7 uyumlu ekran kartı
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan