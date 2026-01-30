5 Pahalı Oyun Sınırlı Süreliğine Ücretsiz! Hızlı Olun

Tür bakımından çok geniş bir yelpaze sunan beş adet oyun sınırlı süreliğine ücretsiz hâle geldi. Simülasyon, korku, çok oyunculu, hayatta kalma, aksiyon, macera, FPS ve daha pek çok türü sevenlerin sadece belirli bir süre boyunca ücretsiz olarak oynanabilmeye başlanan oyunları mutlaka denemesi gerekiyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Sker Ritual, Hotel Architect, Deep Rock Galactic, Dead by Daylight ve Grounded 2, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu üç oyun normalde 73.95 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da söz konusu oyunları oynamak için normal koşullarda 3 bin 216 TL harcama yapmanız gerektiği anlamına geliyor ancak sınırlı süreliğine geçerli olan bu fırsat sayesinde cebinizden hiç para çıkmadan oyunları bedava deneyebilirsiniz.

Bu noktada bir parantez açmakta fayda var. Steam'de ücretsiz hâle gelen beş oyunu yalnızca bedava oynayabiliyorsunuz, bunlara sahip olamıyorsunuz. Dijital oyun platformunun mağazasına gidip oyunları arattığınızda karşınıza "Satın al" seçeneği çıkabilir. Sizin tıklamanız gereken buton bu değil. Belirtilen butonun hemen üzerinde "Oyunu oyna" seçeneği bulunuyor. Bunun üzerine basarak oyunu ücretsiz oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunları Bedava Oynamak İçin Son Tarih Ne Zaman?

Oyun Adı Son Tarih Sker Ritual 5 Şubat saat 21.00 Hotel Architect 2 Şubat saat 21.00 Deep Rock Galactic 2 Şubat saat 10.00 Dead by Daylight 2 Şubat saat 21.00 Grounded 2 2 Şubat saat 21.00

Sker Ritual Nasıl Bir Oyun?

Sker Ritual hem tek başınıza hem çevrim içi olarak aynı anda en fazla dört oyuncu ile oynanabiliyor. Oyun genel olarak Maid of Sker ile aynı evrende geçse de daha çok aksiyona öncelik verir. Birinci şahıs bakış açısı ile oynanan oyunda üzerinize doğru gelen yaratıkları alt ederek para kazanabilir, bunlarla silahlarınızı geliştirebilirsiniz.

Hotel Architect Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında yer alan Hotel Architect, otel inşa etme oyunu. Başlangıçta size sıfır bir arazi veriliyor. Eski bir binaya katlar çıkıp odalar tasarlıyorsunuz. İlerledikçe yeni personeller alıyorsunuz, maaşlarını veriyorsunuz, müşterilerin memnuniyetini sağlıyorsunuz. Beklenmedik arızalara ve şikâyetçi müşterilere karşı doğru adımlar uygulayarak zarar etmemeye çalışıyorsunuz.

Deep Rock Galactic Nasıl Bir Oyun?

Deep Rock Galactic, tek başınıza oynayabileceğiniz ama dilerseniz dört kişiye kadar co-op olarak da oynamanızın mümkün olduğu bir oyun. Oyunda girdiğiniz her yer anlık olarak oluşturuluyor. Her görevde farklı bir haritanız oluyor. Kazmanızı ya da patlayıcıları kullanarak her engeli aşıp kolaylıkla ilerleyebiliyorsunuz.

Dead by Daylight Nasıl Bir Oyun?

Dead by Daylight, en iyi korku oyunları arasında yer alıyor. Bir oyuncu katil rolünü üstlenirken diğer dört oyuncu ise kurban rolünü oynar. Katil olan oyuncu, kurbanları bulmaya çalışırken kurban ise katilden kaçmaya ve jeneratörleri tamir edip kapıları açarak kaçmaya çalışır.

Grounded 2 Nasıl Bir Oyun?

Grounded 2 hem birinci şahıs hem üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanabilen açık dünya hayatta kalma ve inşa etme oyunu olarak öne çıkıyor. İlk oyuna kıyasla düşman sayısı ve çeşitliliğinin oldukça arttırıldığını söylemek mümkün. Karşınıza böcekler, mutasyona uğramış çeşitli yaratıklar çıkıyor. Ayrıca teknolojik tehditler de önemli sorunlarınızdan biri hâline geliyor.

Peki, siz ücretsiz olan bu oyunlar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Aralarında "kesinlikle oynanmalı" dediğiniz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.