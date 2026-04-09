Amazon, Toplam Değeri 1.024 TL Olan İki Oyunu Ücretsiz Veriyor

Amazon, her hafta Prime abonelerine özel olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bu hafta ise oyuncuları çok farklı dünyalara götüren iki oyunu bedava veriyor. Aksiyon, macera ve simülasyon türlerini seven oyuncuların her iki oyunu da severek oynaması muhtemel görünüyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Dağıtıyor?

Amazon, A Rat's Quest - The Way Back Home ve King of Retail isimli oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Bu oyunlardan ilki normalde Steam'de 9.99 dolar (445 TL) fiyata satılıyor. Diğer oyunun fiyatı ise 13 dolar (579 TL). Yani şirket, her iki oyunu da alanlara 1.024 TL tasarruf etme imkânı sağlıyor.

Hâlihazırda bir Prime aboneliğiniz varsa bu oyunları şu andan itibaren alabilirsiniz ama acele etmenize hiç gerek yok. Öyle ki King of Retail'ı almak için 13 Mayıs 2026'ya kadar zamanınız var. A Rat's Quest - The Way Back Home'u almak için son tarih 8 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Fırsat devam ederken dilediğiniz zaman iki oyunu da alıp oynamaya başlayabilirsiniz.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Prime Aboneliği Şart mı?

Amazon tarafından sunulan oyunlar yalnızca Prime abonelerine özel tutuluyor. Prime abonesi olmayanlar, bu oyuna bedava sahip olamıyor. Neyse ki şirket, 30 günlük ücretsiz Prime abonesi olma imkânı da veriyor. Deneme süresi sırasında aldığınız oyunlar tamamen size ait oluyor, bittiğinde geri alınmıyor. Eğer deneme üyelik başlatırsanız bu oyunlara hemen sahip olabilirsiniz. Bu arada ödeme tarihi gelmeden önce iptal etmezseniz Prime aboneliğiniz yenilenecek ve ücret çekimi olacaktır.

A Rat's Quest - The Way Back Home Nasıl Bir Oyun?

Bu oyunda ana karakter Mat, kendi evinden kopup uzak diyarlara doğru yolculuğa çıkıyor ve siz de ona eşlik ediyorsunuz. Ana karakteri orman, mağara ve bataklılıkları aşıp evine ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Ne var ki yolculuk sırasında karşınıza çok büyük tehditler çıkıyor. Bunları atlatmak için dikkatli olmanız gerekiyor.

A Rat's Quest - The Way Back Home'un Sistem Gereksinimleri Neler?

Bilesen Minimum Gereksinimler Onerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 Windows 10 İşlemci Intel Core i5 / AMD FX-6300 Intel Core i7 / AMD Ryzen 5 RAM 16 GB 16 GB Ekran Karti NVIDIA GTX 760 2GB / Radeon 6970 1GB NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 590 DirectX Surum 12 Surum 12 Depolama 55 GB kullanilabilir alan 55 GB kullanilabilir alan

King of Retail Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında yer alan King of Retail, kendi mağazanızı tasarlama ve yönetme imkânı sunuyor. Oyunda ne satılacağını siz belirliyorsunuz, içeride neler olacağını siz ayarlıyorsunuz. Çeşitli dekorasyonlarla mağazanızı görsel açıdan oldukça ilgi çekici hâle getirip müşteri çekmeye çalışıyorsunuz. Eğer tüm süreci kusursuz şekilde yönetirseniz satışların altını üstüne getiriyorsunuz.

King of Retail'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Bilesen Minimum Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 İşlemci 3.0 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci RAM 4 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce 660 serisi / AMD 7850 DirectX Sürüm 11 Depolama 15 GB kullanilabilir alan

Editörün Yorumu

A Rat's Quest - The Way Back çok iyi görünüyor. Gerek görsel gerek oynanış açısından üzerinde gerçekten çalışıldığını hissedebiliyorsunuz ama biraz oynadıktan sonra bana çok da hitap eden oyun olmadığına karar verdim. King of Retail ise ilk oyunun aksine oldukça eğlenceli vakit geçirmemi sağladı. Simülasyon türüne pek ilgim olmamasına rağmen oyunu oynamaktan epey keyif aldım.