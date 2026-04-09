Çok Oyunculu Oyun Ücretsiz Oldu! Eğlenceli Oynanışa Sahip

Epic Games, her hafta düzenli olarak bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Geçtiğimiz hafta Clone Drone in the Danger Zone'u ücretsiz dağıtan şirket, bu hafta eğlenceli bir oyunu hiçbir ücret ödemeden alma imkânı sunuyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Barrel Roll Games tarafından geliştirilen Prop Sumo, Epic Games mağazasında ücretsiz oldu. Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesini sağlayan bu oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 16 Nisan 2026 saat 18.00'e kadar zamanınız var. Belirtilen tarihten itibaren söz konusu oyun tekrar ücretli olacak.

Prop Sumo'nun Fragmanı Nasıl İzlenir?

Prop Sumo Nasıl Bir Oyun?

Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan Prop Sumo'da bir eşyayı kontrol ederek ayakta kalan son kişi olmaya çalışıyoruz. Bunun için diğer oyuncuların aşağı düşürmemiz gerekiyor. Rakiplerimizi itebiliyor ve hatta kombolar yaparak onları farklı yönlere fırlatabiliyoruz. Oyun fizik tabanlı olduğundan dolayı her çarpışmada farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu da oyunu hem kaotik hem de eğlenceli hâle getiriyor.

Oyun alanında özel nesneler de mevcut. Bu nesneler sayesinde önemli bir avantaj elde edebiliyoruz. Hatta bu nesneleri doğr uzamanda kullanmak, maçı kazanmamıza bile büyük yardımı dokunabiliyor. Her harita farklı bir düzen ve zorluğa sahip. Dinamik çevre unsurları sayesinde maçlar hiçbir zaman aynı şekilde ilerlemiyor. Bazen zemin kaygan olabiliyor bazen ise engeller ortaya çıkabiliyor.

Zemin kaygan olduğunda hareket etmek oldukça zorlaşabiliyor. Aniden ortaya çıkan engeller ise oyuncuların stratejilerini değiştirmesine neden olabiliyor. Bu çeşitlilik, oyunun öngörülemez hâle getiriyor. Oyunu ister dünyanın dört bir yanında bulunan oyuncularla ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz.

Prop Sumo'yu Kimler Sever?

Valorant ve Battlefield 6 gibi oyunlardan sıkıldıysanız ve eğlenceli oynanış sunan bir yapım arıyorsanız muhtemelen Prop Sumo'yu seveceksiniz. Prop Sumo'nun en büyük avantajı, karmaşık sistemlere ihtiyaç duymadan kısa sürede eğlenceli maçlar yapabilmek. Bu nedenle günün stresini azaltmak isteyen, kafa dağıtmak için oyun arayan kişiler bu oyunu beğenecektir.

Prop Sumo'nun Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 bit

Intel I3 / Ryzen 3

RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060

NVIDIA GTX 1060 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Prop Sumo'nun Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64Bit

Intel I5 / Ryzen 5

RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3080

NVIDIA RTX 3080 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Prop Sumo Kaç GB?

Prop Sumo'nun yüklenebilmesi için en az 4 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapar ve böylece kullanılabilir alan kolayca artar.

Editörün Yorumu

Call of Duty ve Battlefield tarzı oyunları sevsem de o yoğun tempo bir süre sonra beni hem yoruyor hem de sıkabiliyor. İşte tam da bu anlarda kafa dağıtmalık, basit kontrollü ve eğlence odaklı oyunlar tercih ediyorum. Prop Sumo'nun da kesinlikle bu boşluğu dolduran, tam aradığımda tarzda bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu oyun bence arkadaşlarla çok daha eğlenceli zaman geçirilmesini sağlayacaktır.