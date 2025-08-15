1.694 TL Değerindeki Dört Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez dört oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon 4 Oyunu Ücretsiz Sunuyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Fate: The Traitor Soul, Filthy Animals Heist Simulator, Tin Hearts ve Necroking yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kampanya Fate: The Traitor Soul, Filthy Animals Heist Simulator ve Necroking için 17 Eylül 2025 tarihinde, Tin Hearts için 15 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar söz konusu oyunları kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Fate: The Traitor Soul Nasıl Bir Oyun?

Diablo benzeri oyunlar arasında yer alan Fate: The Traitor Soul, aksiyon rol yapma türünde bir yapımdır. Zindanda canavarlarla savaşıp görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Kazandığımız tecrübe puanlarıyla karakterimizin özelliklerini geliştirebiliyor, yeni yeteneklere sahip olabiliyor ve daha iyi ekipmanlar elde edebiliyoruz.

Filthy Animals Heist Simulator Nasıl Bir Oyun?

Tek oyunculu ve co-op modlarına sahip olan Filthy Animals Heist Simulator, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Çizgi film tarzı grafikleri ve eğlenceli oynanışıyla öne çıkan oyunda çeşitli soygunlar yapıyoruz. Oyunda kullanabileceğimiz pek çok silah bulunuyor.

Tin Hearts Nasıl Bir Oyun?

Tin Hearts, hikâye odaklı bir bulmaca oyunudur. İlerledikçe bulmacalar daha karmaşık hâle geliyor. Zamanı durdurma, geri sarma ve hızlandırma gibi yetenekler sayesinde bulmacalar için farklı stratejiler deneyebiliyoruz. Oyun hem atmosferi hem de görselliğiyle öne çıkıyor.

Necroking Nasıl Bir Oyun?

Necroking, sıra tabanlı taktiksel oynanışı roguelite ve deste oluşturma türleriyle birleştiren bir oyundur. Oyunda kendi ordumuzu kurup savaşlara giriyoruz. Piksel grafiklere sahip yapımda 30'dan fazla karakter bulunuyor. Bu karakterlerin her birinin kendine özgü yetenekleri ve rolleri mevcut.

