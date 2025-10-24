Amazon, 1.739 TL'lik 4 Oyunu Bedava Dağıtıyor! Hemen Alın

Amazon, Prime Gaming hizmetiyle her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunuyor. Oyuncular bu sayede abonelik dışında ekstra bir ücret ödemeden pek çok oyuna sahip olabiliyor. Şirket bu kez RPG'den korkuyak adar çeşitli türlerde dört oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Peki, bu oyunlara ücretsiz nasıl erişilir?

Amazon 4 Oyunu Ücretsiz Veriyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Hellslave, True Fear: Forsaken Souls Part 2, Lost & Found Agency Collector’s Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Amazon Luna web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kampanya, 26 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Amazon Prime aboneliğine sahipseniz Amazon Luna'nın sitesinden oyunların sayfasını görüntüleyin ve "Oyunu alın" butonuna basıp işlemi onaylayın. Belirtilen tarihlere kadar bu oyunların kodlarını alıp kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye ekleme işleminin ardından oyunları istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Fallout 3: Game of the Year Edition Bir Oyun?

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fallout 3, en iyi RPG oyunları arasında yer alıyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanabilen yapım, nükleer felaketten 200 yıl sonrasını konu alıyor. 2008 yılında piyasaya sürülen oyun 91 Metacritic puanına sahip. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Fallout 3: Game of the Year Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista

Hellslave Nasıl Bir Oyun?

Sıra tabanlı savaş mekaniklerine sahip Hellslave, RPG türünde bir oyundur. Seçilen iblise göre farklı yeteneklerle karakter özelleştirilebiliyor. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan oyunda tek oyunculu mod mevcut. Ars Goetia tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki bütün incelemeleri şu anda "çok olumlu" durumda.

Hellslave Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 32/64-bit

4 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 6670 / GeForce GTX 200 serisi

Depolama: 1500 MB kullanılabilir alan

True Fear: Forsaken Souls Part 2 Bir Oyun?

Goblinz Enterprises tarafından geliştirilen True Fear: Forsaken Souls Part 2, psikolojik gerilim ve gizemli dolu bir hikâyeye sahip. Serinin ilk oyununun devamı niteliğinde olan yapımda Holly Stonehouse'un gizemli geçmişini ve Dark Falls Akıl Hastanesi'ndeki sırları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İlerlemek için karmaşık bulmacaları çözmemiz gerekiyor.

True Fear: Forsaken Souls Part 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Siste mi: Windows Vista

Lost & Found Agency Collector’s Edition Bir Oyun?

Lost & Found Agency Collector’s Edition, gizli nesnse bulma ve bulmaca türlerinde bir oyun. Dedektiflik yaptığımız yapımda amaç gizlenmiş nesneleri bulmaya çalışmak. Kayıp nesneleri bularak ve bulmacaları çözerek ipuçlarını birleştirebiliyor ve gizemi çözebiliyoruz. AviGames tarafından geliştirilen oyun 2023 yılında piyasaya sürüldü.

Lost & Found Agency Collector’s Edition Minimum Sistem Gereksinimleri