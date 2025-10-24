5.199 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! FC 26 ve Dahası

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında simülasyondan aksiyona kadar çeşitli türlerde beş oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, 26 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. EA SPORTS FC 26, The Outlast Trials ve Descenders Next'i tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Listedeki diğer oyunlara erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliği gerekiyor.

EA SPORTS FC 26

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği EA SPORTS FC 26, en iyi futbol oyunları arasında yer alıyor. 2025 yılının eylül ayında piyasaya sürülen yapım, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor. Türkçe spiker desteğine sahip olan oyunda tek oyunculu ve çok oyunculu modlar bulunuyor.

House Flipper 2

House Flipper 2, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Frozen District tarafından geliştirilen oyundaki amaç yıkık dökük, kirli veya eski evleri satın alıp onları temizlemek, onarmak, yenilemek ve dekore ederek daha yüksek bir fiyata satmak. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra dört oyuncuya kadar destek sunan co-op mod da mevcut.

Descenders Next

Descenders Next, aksiyon dolu bir spor oyunudur. Kontrol sistemi ve fizik motoru, gerçekçi bir oynanış deneyimi sunuyor. Hız ve denge yönetimi, başarılı inişler için son derece önemli. Karlı zirveler, çamurlu ve kayalık araziler gibi farklı biyomlar bulunuyor. Bu biyomlar, farklı oyun stillerine ve arazi tiplerine sahip.

Phasmophobia

Phasmophobia, en iyi korku oyunları arasında yer alıyor. Dört oyuncuya kadar destekleyen co-op moda sahip olan yapımda paranormal olayların yaşandığı yerlere giderek araştırma yapıyoruz. Başarılı olmak için takım arkadaşlarımızla iş birliği yapmamız ve iletişim kurmamız çok önemli. Oyunda Türkçe arayüz desteği mevcut.

The Outlast Trials

The Outlast Trials psikolojik korku ve hayatta kalma türlerinde bir oyun. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanabilen yapımda tek oyunculu modun yanı sıra co-op mod da bulunuyor. Dolayısıyla oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun 2024 yılında piyasaya sürüldü.