Devrimsel nitelikte olan, Fallout markasını 3 boyutlu bir RPG haline getiren Fallout 3’ü henüz oynamadınız mı? Hemen Fallout 3 indirin.

Kemal Tavus - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

RPG konusunda oldukça önemli bir firma olan Bethesda tarafından geliştirilip yayınlanan Fallout 3 2008 yılında yayınlandı. Oyuncular tarafından oldukça olumlu geri dönüşler alan Fallout 3 kısa süre içerisinde oldukça önemli bir oyun haline geldi.

Önceki Fallout oyunlarına kıyasla izometrik bir oyun olmaktan ziyade omuz üstü kamerasına (ya da dilerseniz FPS kamerasına) geçen Fallout 3, aksiyon dozu çok daha yüksek bir oyun olarak karşımıza çıktı. Bu devrimsel nitelikteki hareket pek çok kişiyi heyecanlandırmaya yetiyordu.

Oyunun hikayesi de oldukça ilgi çekicidir. 2077 yılında büyük bir nükleer savaşın ardından gerçekleşen olayları konu alan Fallout 3 görsel tarz olarak da 1950'lerin Amerika'sının retro-fütüristik bir versiyonunu yansıtmaktadır.

Fallout 3 İndir

Hemen Fallout 3 indirin ve nükleer kıyamet sonrası hayatta kalmanın yollarını arayın ve radyasyondan uzak durun.

Fallout 3 Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows XP/Vista

: Windows XP/Vista İşlemci : 2,4 Ghz Intel Pentium 4 veya eşdeğer işlemci

: 2,4 Ghz Intel Pentium 4 veya eşdeğer işlemci Bellek : 1 GB (XP)/ 2 GB (Vista)

: 1 GB (XP)/ 2 GB (Vista) Sabit disk alanı : 7 GB

: 7 GB Ekran Kartı : 256MB RAM'e sahip Direct X 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 6800 veya daha iyisi/ATI X850 veya daha iyisi)

: 256MB RAM'e sahip Direct X 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 6800 veya daha iyisi/ATI X850 veya daha iyisi) Ses : DirectX: 9.0c

: DirectX: 9.0c Kumanda desteği: Xbox 360 kumandası