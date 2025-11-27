Epic Games, 339 TL'lik Oyunu Ücretsiz Veriyor! Sakın Kaçırmayın

Epic Games, uzun bir süredir oyunculara her hafta bir ya da birden fazla oyun dağıtıyor. Bu hafta ise görsel roman tarzını sevenlerin büyük ilgi göstereceği bir oyunu bedava sunuyor. Ne var ki bu fırsat sonsza kadar geçerli değil, oyuna sahip olmak için sınırlı bir süreniz bulunuyor. O yüzden oyunu almak için acele etmelisiniz.

Universe For Sale Ücretsiz Oldu

Epic Games, Universe For Sale'ı ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu oyun normalde Steam'de 7.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunu eğer şu an Epic Games üzerinden alırsanız 339 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor. Oyunculara sunulan fırsat, 4 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacak ve dilediğiniz zaman oynayabileceksiniz.

Oyunları eğer PC üzerinden oynamayı tercih eden biri değilseniz Universe For Sale'ın hem konsol hem mobil versiyonlarının da olduğunu belirtmek gerekiyor. Oyun, App Store'da 399,99 TL, Google Play Store'da 294,99 TL, Xbox mağazasında ise 42,50 TL'ye satılıyor. Oyunu Epic Games'ten bedava alıp denedikten sonra beğenirseniz diğer platformlardan satın almayı da düşünebilirsiniz.

Universe For Sale Fragmanı

Universe For Sale Nasıl Bir Oyun?

Universe For Sale, görsel roman türünün en iyi örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Elle çizilmiş sanat tarzı ile dikkatleri üzerinde toplayan oyunda etrafta geziniyor, keşif yapıyor ve karakterlerle etkileşime giriyorsunuz. Oyunu Lila isimli karakterin bakış açısıyla oynuyoruz.

Avcunun içinde evren oluşturma yeteneğine sahip olan ana karakterimiz, bu evrenleri müşterilerin isteğine göre oluşturuyor. Bu süreçte evreni küçük mini oyunlar oynayarak tamamlıyoruz. Oyunda ilerledikçe Lila'nın yanı sıra başka bir karakteri de yönetmeye başlıyoruz. Oyunun oldukça rahatlatıcı müzikleri bulunuyor. Görsellik ise oyunun sevilmesinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Diyaloglar üzerinden yapılan seçimlerle ilerlenen, karakter etkileşimlerine büyük önem verilen, atmosferi ve müzik seçimleri ile rahatlatan, sizi gerçeklikten koparıp bambaşka bir dünyaya götüren oyunları seviyorsanız siz de Universe For Sale'ı oynamaktan büyük keyif alabilirsiniz.

Universe For Sale Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) RAM: 4 GB

4 GB İşlemci: Intel Core i-3

Universe For Sale Önerilen Sistem Gereksinimleri