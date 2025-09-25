2.5 Milyar Dolarlık Tazminat: Amazon, Prime Abonelerine Para Dağıtacak

Teknoloji dünyasının dev isimlerinden Amazon, son yılların en büyük tazminat cezalarından biriyle karşı karşıya kaldı. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 2023'ten bu yana yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, ünlü e-ticaret şirketini 2.5 milyar dolarlık bir para cezasına çarptırdı. Amazon bu cezanın büyük bir bölümünü Prime kullanıcılarına ödeyecek. İşte detaylar!

Amazon, Prime Abonelikleri Kampanyalarında Kullanıcıları Yanıltmakla Suçlanıyor

Aktarılanlara göre FTC, 2023 yılında kullanıcılardan gelen şikayetlerin ardından Amazon'a yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kurum, bu soruşturmada şirketi tüketicileri rızası olmadan Amazon Prime'a kaydetmek ve aboneliklerini iptal etme girişimlerini sabote etmekle" suçluyordu.

Geldiğimiz noktada, bu soruşturma iki yıllık inceleme süreci sonucunda tarihi bir anlaşmayla sonuçlandı. Amazon, milyonlarca tüketiciyi "bilinçli olarak yanılttığı" gerekçesiyle FTC'nin 2,5 milyar dolarlık rekor tazminat talebini kabul etti.

FTC'nin basın açıklamasında yer alan bilgilere göre, bu anlaşma komisyonun bir kural ihlali davasında kazandığı en büyük sivil para cezası olarak kayıtlara geçti. Peki bu devasa cezanın detayları neler?

Yanlışlıkla Prime'a Abone Olan Tüketicilere 1.5 Milyar Dolar Ödeyecek

FTC tarafından yapılan açıklamaya göre, Amazon ile anlaşmaya varılan para cezasının 1 milyar dolar kadarını Ticaret Komisyonu'na para cezası olarak ödeyecek. Kalan 1.5 milyar dolarlık ceza ise bu süreçte yanlışlıkla Prime'a abone olan veya iptal süreçleri engellenen tahmini 35 milyon tüketiciye aktarılacak.

Öte yandan bu durumdan etkilenen kullanıcıların 1,5 milyar dolarlık tazminattan nasıl pay alabileceğine dair detaylar şimdilik netleşmiş değil. Ancak bu bilgilerin yakın zamanda Amazon tarafından paylaşılması bekleniyor. Son olarak söz konusu suçlamaların sadece ABD'de geçerli olduğunu ve Amazon'un Türkiye ve diğer bölgelerde böyle bir uygulamaya imza atmadığını da belirtelim.

Amazon sözcüsü Mark Blafkin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Amazon ve yöneticilerimiz her zaman yasalara uygun davrandı. Bu anlaşma müşteriler için daha yararlı yeniliklere odaklanmamızı sağlayacak. Prime üyeliklerini başlatma veya iptal etme süreçlerini müşteriler için daha net ve basit hale getirmek için çok çalışıyoruz. Bu süreçte de sadık Prime üyelerimize verimki bir deneyim sunmaya devam edeceğiz.”

Peki siz Amazon'a çarptırılan tarihi para cezası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.