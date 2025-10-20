Amazon Prime NBA Maçlarını Türkiye'ye Getiriyor: İşte Yayın Takvimi!

Teknoloji devi Amazon, küresel çaptaki canlı spor yayıncılığı hizmetine Türkiye'yi de resmen dahil etti. Bu kapsamda NBA’deki çeşitli karşılaşmalar yeni sezondan itibaren Amazon Prime Video platformunda hiç bir ek ücret gerektirmeden takip edilebilecek. Üstelik maçlar Türkçe spikerler eşliğinde canlı olarak yayınlanacak. İşte detaylar!

Prime Video'da Hangi NBA Maçları Olacak?

Türkiye'deki Prime Video aboneleri NBA on Prime yayınları kapsamında yeni sezon boyunca oldukça zengin bir maç yelpazesine sahip olacak. İlk maç yayınları 25 Ekim'de resmen başlayacak. Açılış gecesinin maç programı şu şekilde:

25 Ekim, saat 02.00: Boston Celtics - New York Knicks

25 Ekim, saat 05.00: Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers

Canlı yayınlanan tüm karşılaşmaların tekrarları ve özetleri dilediğiniz zaman izlemeniz için Prime Video arşivine eklenecek. Bu sezon yayınlanacak diğer karşılaşmalar ise şu şekilde:

Tam 67 adet normal sezon karşılaşması.

Emirates NBA Kupası Eleme Turları.

SoFi NBA Play-In Turnuvası.

NBA Playoff’larından bazı mücadeleler.

Her yıl bir Konferans Finalleri serisinin tamamı.

NBA Finalleri serisi.

Türk oyuncuların performanslarını yakından takip edenler için de sevindirici detaylar mevcut. Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets'ın kasım ayındaki üç maçı ve Adem Bona’nın kadrosunda bulunduğu Philadelphia 76ers'ın kasım ayındaki bir maçı Prime Video ekranlarından takip edilebilecek.

Yıldız Spikerler Maçlara Eşlik Edecek

Amazon, yayınlanacak maçlarla birlikte Türkiye'nin anlatım kadrosunu da belirledi. Ülkemizin önde gelen basketbol yorumcularından ve NBA yayınlarının tanınan simalarından Kaan Kural ve İnan Özdemir karşılaşmalarda izleyicilere eşlik edecek.

Kadroyu tamamlayan diğer güçlü isimler ise Engin Efe Uçar, Cengiz Uygur ve Berkay Terzi olacak. Bu tecrübeli kadro, 2025-26 sezonu boyunca NBA heyecanını izleyicilere aktaracak. Ayrıca, dileyen kullanıcılar seçili maçlarda Türkçe ve İngilizce yayın dilleri arasında kolayca geçiş yapabilecek.

Amazon Prime Aboneliği Ne Kadar?

Başta da belirttiğimiz gibi Prime üyeleri, herhangi bir ek ücret ödemeden NBA maçlarını takip edebilecek. Bilmeyenler için Amazon Prime aboneliğinin aylık ücreti an itibariyle 69.90 TL. Ayrıca bu üyelik ile birlikte Prime Video hizmetinin yanı sıra Prime Gaming platformu, ücretsiz kargo, aynı gün teslimat ve özel indirimler gibi birçok avantajı da elde edebiliyorsunuz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.