Amazon'da Dev Kampanya: 1000 TL'lik İndirim Fırsatını Kaçırmayın!

Amazon, daha uygun fiyatlı alışveriş yapma fırsatı sunan Gülümseten Kasım Kampanyası kapsamında heyecanlandıran bir duyuru yaptı. Popüler e-ticaret platformunda 11 Kasım tarihinde sepette 1.000 TL indirim sağlayan kupon dağıtılacak. Bu kampanyadan yararlanmak için bir şartın olduğunu da belirtelim.

Amazon'da 1.000 TL İndirim Kuponları Sunulacak

Amazon'da 11 Kasım tarihine özel 3.000 TL'ye sepette 1.000 TL indirim sunan kuponlar verilecek. Yalnızca Amazon Prime abonelerinin yararlanabileceği bu kampanya, satıcısı Amazon olan ürünlerde geçerli olacak. Kampanyanın ilk 1.000 kişiyle olduğunun da altını çizelim. Bu kampanya kapsamında seçili kartlarda peşin fiyatıan 10 aya varan taksit fırsatı da sunulacak.

En popüler e-ticaret platformlarından biri olan Amazon'da şu anda Gülümseten Kasım kampanya süreci devam ediyor. Bu kampanya döneminde dizüstü bilgisayardan oyun konsollarına, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine akıllı telefonlardan tabletlere kadar çeşitli türlerde çok fazla sayıda ürün indirime girdi.

Kampanya döneminde satın alınabilecek en ucuz ürünler ve en iyi indirimlerden haberdar olmak için Kasım fırsatları yazımızı ziyaret edebilirsiniz. Sürekli olarak güncellenen rehberimizde her bütçeye uygun teknolojik ürünler bulunuyor. Rehberimize göz atabilir ve en uygun fiyatlı ürünlerin hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz.

Şu anda öne çıkan indirimlerde 30 bin 999 TL'ye düşen PlayStation 5 Slim dijital sürüm, 15 bin 299 TL'ye düşen Samsung Galaxy Tab S10 FE, 21 bin 549 TL'ye düşen Samsung Galaxy A56 5G, 35 bin 999 TL'ye düşen HP Victus dizüstü bilgisayar ve 17 bin 90 TL'ye düşen Samsung Freestyle 2. nesil projeksiyon cihazı dahil çok sayıda ürün mevcut.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.