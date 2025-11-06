Kasım İndirimlerinde Kaçırmayın: Eski TV'yi Akıllı Yapan Cihazlar

Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte dizüstü bilgisayardan oyun konsollarına, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında eski TV'yi akıllı yapan aparatlar da yer alıyor. Peki, indirimlerde alınabilecek televizyonu akıllı yapma cihazları hangileri?

5 Bin TL Altı Televizyonu Akıllı Yapma Aparatları

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box 3. Nesil Özellikleri

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box 3. nesil, 4K çözünürlüğünü destekliyor. Gücünü dört çekirdek A55 işlemcisinden alan cihaz, önceki nesle kıyasla CPU tarafında yüzde 25, GPU tarafında ise yüzde 130'a kadar daha iyi bir performans sergiliyor. Yeni nesil kablosuz standardı olan Wi-Fi 6'yı destekleyen cihazda Dolby Atmos ve Dolby Vision desteği de mevcut.

Xiaomi Mi TV Stick Full HD Özellikleri

Yalnızca 28,5 gram ağırlığında olan Xiaomi Mi TV Stick, kolayca taşınabiliyor. Gücünü dört çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden alan cihazda 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı bulunuyor. Tek tuşla Google Play Store'a erişebilen aparatta Gogole Asistan ve SmartCast özellikleri de mevcut.

Next Start Pro 4K Media Player 2. Nesil Özellikleri

Akıllı olmayan televizyonu akıllı yapan aparatlar arasında Next Start Pro 4K Media Player 2. nesil de bulunuyor. İster direkt Google Play Store'a erişebilir isterseniz tek tuşla YouTube, Netflix, Amazon Prime Video veya Disney Plus uygulamasını çalıştırabilirsiniz. 4K çözünürlüğü destekleyen cihazda Dolby Atmos desteği de yer alıyor.

Google Chromecast TV 4K Özellikleri

Yalnızca 47 gram ağırlığındaki Google Chromecast TV, kolayca taşınabiliyor. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda 4K çözünürlük ve HDR desteği bulunuyor. Cihaz üzerinden Netflix'ten Prime Video'ya YouTube'dan Spotify'a kadar çok sayıda uygulamaya kolayca erişilebiliyor. Ses tarafında Dolby Atmos desteği de mevcut.

Amazon Fire TV Stick 4K Özellikleri

Amazon Fire TV Stick, eski televizyonu akıllı hâle getiriyor. Dolby Atmos ve HDR10+ teknolojilerini destekleyen cihaz üzerinden Netflix'ten Prime Video'ya Disney+'tan HBO Max'e kadar çok saıyda uygulamaya kolayca erişilebiliyor. Wi-Fi 6e ve 4K çözünürlük desteğine sahip olan cihazda 2 GB RAM bulunuyor.

Mecool Km2 Plus 4K Özellikleri

Mecool Km2 Plus, 4K çözünürlüğü ve Dolby Atmos teknolojisini destekliyor. Kumanda üzerinden yalnızca bir tuşla YouTube, Netflix, Prime Video veya Google Play hızlıca açılabiliyor. Kumanda da ayrıca Google Asistan tuşu da bulunuyor. Cihazda ayrıca Chromecast özelliği sayesinde mobil cihaz veya dizüstü bilgisayarın ekranını TV'ye yansıtma da yapılabiliyor.