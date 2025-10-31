1550 TL'lik Üç Oyun Ücretsiz Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Amazon, Prime Gaming'i kullanmayı bıraksa da her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Prime abonelerine artık Luna hizmeti aracılığıyla oyun dağıtan Amazon, bu hafta üç adet oyunu ücretsiz olarak veriyor. Korku ve macera türünü sevenlerin bu oyunları kesinlikle kaçırmaması gerekiyor.

Amazon Üç Oyunu Ücretsiz Veriyor

Amazon tarafından Prime abonelerine ücretsiz olarak verilen oyunlar arasında You Will Die Here Tonight, Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest ve Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition yer alıyor. Amazon Prime aboneliğiniz varsa bu oyunlara Amazon Luna hizmeti üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

You Will Die Here Tonight ile Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest, 3 Aralık 2025 tarihinden itibaren artık ücretsiz olarak alınamayacak. Halloween Stories: Horror Movie'nin Collector sürümünü almak isteyenlerin ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar süresi olduğunu belirtelim.

Steam'de toplam değeri 1550 TL olan bu oyunları eğer nasıl alacağınızı bilmiyorsanız Amazon Luna'nın sitesine gidip almak istediğiniz oyunun sayfasını açın. Daha sonra "Oyunu alın" butonuna basın ve işlemi onaylayın. Belirtilen tarihe kadar aldığınız kodu kullanarak oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu işlemden sonra ise oyunları dilediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

You Will Die Here Tonight Nasıl Bir Oyun?

You Will Die Here Tonight, sabit kamera açısı ile oynanıyor. En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan oyun, gerilim seviyesini sürekli olarak yüksek tutuyor. Oyunda altı farklı ekip üyelerinden ibrini kontrol ediyorsunuz. Biri öldükten sonra diğer karakterle devam ediyorsunuz. Her birinin kendine özgü yeteneği bulunuyor.

You Will Die Here Tonight Fragmanı

Werewolf: The Apocalypse (HOTF) Nasıl Bir Oyun?

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest, rol yapma oyunları arasında farklı tarzıyla öne çıkıyor. Oyun, vampirler ve kurt adamlar gibi doğaüstü varlıkların karşı karşıya geldiği World of Darkness'ta geçiyor. Daha çok hikâyenin nasıl ilerleyeceğini belirleyen kararlar vererek ilerletiyorsunuz. Kararlarınız ana karakterin gelişimini de doğrudan etkiliyor.

Werewolf: The Apocalypse (HOTF) Fragmanı

Halloween Stories: Horror Movie Nasıl Bir Oyun?

En iyi bulmaca oyunları arasında yer alan Halloween Stories: Horror Movie, gizli nesneleri bulmaya odaklanıyor. Farklı mekânlarda farklı yerlere gizlenmiş ögeleri bulup bulmacayı çözmeye çalışıyorsunuz. Her biri farklı klasik korku filminden ilham alınarak hazırlnamış çeşitli bölümlerle ilerliyorsunuz. Böylece hikâye bakımından epey bir çeşitlilik sunuyor.

Halloween Stories: Horror Movie Fragmanı

Peki, siz ücretsiz olarak dağıtılan bu oyunlar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu oyunları diğer oyunculara da önerir misiniz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.