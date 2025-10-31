Steam'de 1.504 TL'lik 2 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında iki oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Strateji ve korku türlerindeki bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Dijital oyun mağazası Steam'de R.E.P.O. ve Crusader Kings III bedava oldu. Bu oyunları 3 Kasım saat 21.00'e kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Söz konusu oyunları ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.

Bu adımı uyguladıktan sonra oyunları indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabiliriniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. İki oyun için de şu anda indirim kampanyası mevcut. İndirim kampanyası R.E.P.O. için 13 Kasım, Crusader Kings III için 6 Kasım tarihinde sona erecek.

Crusader Kings III yüzde 70 oranında indirime girdi. Paradox Development Studio tarafından geliştirilen oyun, kampanya kapsamında 29.99 dolar (1.260 TL) yerine 8.99 dolar (377 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. R.E.P.O. yüzde 35 oranında indirime girerek 5.79 dolardan (243 TL) 3.76 dolara (158 TL) düştü.

Crusader Kings III Nasıl Bir Oyun?

Orta Çağ'da geçen Crusader Kings III, en iyi strateji oyunları arasında yer alıyor. Seçtiğimiz karakterlerin özellikleri, becerileri ve kişisel hedefleri son derece önemli. Oyunda diplomasi, savaş ve entrika olmak üzere üç farklı yol izleyebiliyoruz. Yayıncılığını Paradox Interactive'in üstlendiği oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çok olumlu" durumda.

Crusader Kings III Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64 bit

Windows 10 Home 64 bit İşlemci: Intel Core i5-750 / AMD FX 4300

Intel Core i5-750 / AMD FX 4300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 / Intel Arc A310 / Intel Iris Plus G7 / AMD Radeon Vega 11

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 / Intel Arc A310 / Intel Iris Plus G7 / AMD Radeon Vega 11 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

R.E.P.O. Nasıl Bir Oyun?

R.E.P.O., korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op modu da bulunuyor. 6 oyuncuya kadar destekleyen co-op modu sayesinde oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Oyuncular, sadece birbirlerine yakın olduğu zamanlarda oyun içi sesli iletişim özelliğini kullanabiliyor.

R.E.P.O. Minimum Sistem Gereksinimleri