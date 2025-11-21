Amazon Bedava Oyunlar Dağıtıyor! Fırsatı Kaçırmayın
Amazon birbirinden eğlenceli ücretsiz oyunlar sunuyor. Peki, bu oyunları kütüphaneye eklemek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Amazon, Dream Tactics ve Dungeons & Dragons: Krynn Series'i ücretsiz sunuyor.
- Kampanya 24 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.
- Amazon Prime aboneleri, Amazon Luna'nın web sitesinden oyunlara erişebilir.
Amazon, Luna hizmetiyle her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunuyor. Oyuncular bu sayede abonelik dışında ekstra bir ücret ödemeden pek çok oyuna sahip olabiliyor. Şirket bu kez bir oyun ve bir oyun koleksiyonu dağıtmaya başladı. Peki, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlayan bu oyunlara ücretsiz nasıl erişilir?
Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Sunuyor?
Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Dream Tactics ve Dungeons & Dragons: Krynn Series yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Amazon Luna web sitesinden ulaşabilirsiniz. İki oyun için de kampanya 24 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.
Amazon Prime aboneliğine sahipseniz Amazon Luna'nın sitesinden oyunların sayfasını görüntüleyin ve "Oyunu alın" butonuna basıp işlemi onaylayın. Belirtilen tarihlere kadar bu oyunların kodlarını alıp kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye ekleme işleminin ardından oyunları istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
Dream Tactics, RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Sıra tabanlı taktiksel savaş sistemine sahip olan yapımda deste oluşturma mekaniği de mevcut. Her karakterin kendine ait kart destesinin yer aldığı oyunda yolculuk boyunca yeni kartlar ve ekipmanlar bularak veya satın alarak desteleri yönetiyoruz.
Dungeons & Dragons: Krynn Series'te Champions of Krynn, Death Knights of Krynn ve The Dark Queen of Krynn olmak üzere üç farklı klasik oyun bulunuyor. Bu oyunlar, Dragonlance evrenine özgü ırkları seçme imkânı tanıyor. Savaş ve keşif dolu bir hikâye sunan yapımda karakterlerin konumlandırmasını, büyülerini ve yeteneklerini stratejik olarak kullanmamız gerekiyor.
Dream Tactics Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: OpenGL 3.1+ uyumlu ekran kartı
Dungeons & Dragons: Krynn Series Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 or later
- İşlemci: 1.8 GHz
- RAM: 512 MB
- Ekran Kartı: DirectX 7 ile uyumlu ekran kartı
- DirectX: Sürüm 7.0
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan