Microsoft Copilot'u Windows 11'de Bir Yerden Daha Kaldırıyor

Microsoft, Windows 11'de OneDrive dosyalarına sağ tıklayınca çıkan 8 Copilot seçeneğini kaldırıyor. Şirket 19 Ekim 2026'da yöneticilere gönderdiği notta değişikliğin Kasım 2026 ortasında başlayacağını yazdı. Dosyalarınızı Copilot'a göndermek isterseniz aynı menüdeki Ask Copilot seçeneğini kullanmaya devam edebileceksiniz.

Hangi Copilot Seçenekleri Kaldırılıyor?

Kaldırılan seçenekler, OneDrive'a eşitlenmiş bir dosyaya Dosya Gezgini'nde sağ tıklayınca açılan OneDrive alt menüsünde Copilot simgesiyle duruyordu. Microsoft'un listesinde seçenekler İngilizce adlarıyla geçiyor: belgeyi özetleyen Summarize, belgeden sık sorulan sorular listesi hazırlayan Create FAQ, dosyaları karşılaştıran Compare Files ve dosya hakkında soru sormayı sağlayan Ask a question.

Listenin kalan 4 seçeneği görsellerle çalışıyor. Explain image ve Explain images seçenekleri bir ya da birden fazla görseli açıklıyor. Compare images görselleri karşılaştırıyor. Extract text ise görseldeki metni ayıklıyor. Microsoft'un notu, Windows'un Bing ile görsel arama ve nesne silme gibi seçenekleri barındıran kendi Yapay zekâ eylemleri menüsünden söz etmiyor.

Copilot'a Artık Nereden Ulaşılacak?

Microsoft bu adımla Copilot'un Dosya Gezgini'nde OneDrive dosyalarıyla kullanımını sadeleştirmeyi hedefliyor. Bir dosyaya sağ tıklayıp Ask Copilot'u seçerek ya da Dosya Gezgini'nin Giriş sayfasında dosyanın üzerine gelip Copilot simgesine tıklayarak dosyalarınızla tek yerden çalışabileceksiniz. Kaldırılan 8 seçenek de görev çubuğundaki OneDrive simgesinden açılan etkinlik merkezinde kalmaya devam edecek.

Copilot, sohbete eklenen dosyanın bir kopyasını almadan dosyaya olduğu yerden erişiyor. Bu nedenle dosyanın mevcut izinleri ve koruma ayarları geçerliliğini koruyor. Kurumsal hesapları yöneten bilgi teknolojileri (BT) ekiplerinin de değişiklik için herhangi bir ayar yapması gerekmiyor.

Kaldırma Ne Zaman Başlayacak ve Kimleri Kapsıyor?

Microsoft değişikliği 19 Ekim 2026'da, kurumsal yöneticilere yönelik Message Center panelinde yayımladı. Seçenekler Kasım 2026 ortasından itibaren kademeli olarak kalkmaya başlayacak. Sürecin Aralık 2026 başında tamamlanması bekleniyor. Değişiklik dünya genelinde uygulanacak. Şirket Türkiye için ayrı bir tarih vermedi.

Microsoft bu seçenekleri 4 Eylül 2025'te Microsoft 365 Personal ve Family abonelerine 4 belge seçeneğiyle sunmuştu. Görsellerle çalışan 4 seçenek listeye sonradan eklendi. Şirketlerde özellik Microsoft 365 Copilot lisansı olan çalışanlara açılmıştı. Microsoft, Personal ve Family aboneliklerinin aynı takvimle etkilenip etkilenmeyeceğini açıklamadı. Seçeneklerin Türkçe arayüzdeki adları ve Türkiye'deki bireysel hesaplarda açık olup olmadığı da belli değil.

Microsoft Copilot'u Başka Nerelerden Çekiyor?

Yeni adım, Microsoft'un Mart 2026'da başlattığı geri çekilmenin devamı. Pavan Davuluri, 20 Mart 2026'da Windows Insider Blog'da yayımlanan yazısında şirketin gereksiz Copilot giriş noktalarını azaltacağını ve işe Ekran Alıntısı Aracı, Fotoğraflar, Pencere Öğeleri ve Not Defteri'nden başlayacağını yazmıştı. Microsoft ilk olarak Not Defteri ve Ekran Alıntısı Aracı'nda Copilot'u geri plana çekmişti. Şirket Mayıs 2026'da da Copilot'u beklentileri karşılamadığı yerlerden kaldıracağını söylemişti.

Windows Latest'e göre Fotoğraflar uygulamasındaki Copilot düğmesi kalktı, Not Defteri'ndeki Copilot'un adı Writing Tools oldu ve Insider kullanıcılarına isteğe bağlı sunulan görev çubuğundaki Ask Copilot özelliği durduruldu. Microsoft bu geri çekilmeyi kullanıcı geri bildirimlerine dayandırıyor. Davuluri de Mart 2026'daki yazısında aylardır kullanıcı geri bildirimlerini analiz ettiklerini yazmıştı. Şirket daha önce klavyedeki Copilot tuşuna başka bir işlev atanabilmesinin de yolunu açmıştı. Dosyalarınızı OneDrive ile eşitliyorsanız Kasım 2026 ortasından itibaren sağ tık menüsünde daha kısa bir liste göreceksiniz.

Editörün Yorumu

Sağ tık menüsündeki 8 ayrı Copilot satırı, aynı işi görebilen tek bir Ask Copilot seçeneğinin yanında fazlalık gibi duruyordu. Bu sadeleşmeyi yerinde buluyorum, çünkü Microsoft'un kullanıcı geri bildirimlerine verdiği somut bir yanıt. Dosyayı sohbete eklediğinizde özet mi karşılaştırma mı istediğinizi zaten kendiniz yazabiliyorsunuz. Merak ettiğim, bireysel abonelerin bundan nasıl haberdar olacağı: not yalnızca yöneticilere gittiği için Personal ve Family aboneleri etkileniyorsa değişikliği büyük olasılıkla menüde karşılaştıklarında öğrenecek.