AMD RDNA 5 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı: RTX 6090'nın Rakibi Olacak!

Ekran kartı pazarındaki rekabet her geçen gün kızışırken, AMD cephesinden gelen son haberler teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzun süredir sessizliğini koruyan şirket görünüşe göre kapalı kapılar ardında büyük bir hazırlık içerisinde.

Paylaşılan son raporlar merakla beklenen AMD RDNA 5 mimarili ekran kartlarının çıkış tarihini, özelliklerini ve nerede üretileceğini gün yüzüne çıkardı. İşte detaylar!

AMD RDNA 5 Ekran Kartları Ne Zaman Çıkacak?

İddialara göre AMD, yeni nesil ekran kartlarını 2027 yılının ortalarında piyasaya sürecek. Son dönemde ortaya atılan iddiaların aksine, şirketin yeni nesil grafik işlemcilerini Samsung yerine yine TSMC iş birliğiyle üreteceği konuşuluyor.

Bununla birlikte RDNA 5 mimarisine sahip olan ilk ekran kartının şimdilik "Radeon RX 10900 XT" olarak anılan amiral gemisi model olacağı iddia ediliyor. Peki AMD'nin yeni nesil GPU'ları nasıl özelliklere sahip olacak?

AMD RDNA 5 Neler Sunacak?

Sızdırılan raporlara göre AMD, RDNA 5 mimarisi ile birlikte önceki nesillere kıyasla yüzde 18 daha yüksek hız ve yüzde 36 oranında daha düşük güç tüketimi vadediyor. Bu iyileştirmenin arkasında ise yeni GPU'ların TSMC'nin N3P üretim teknolojisiyle geliştirilmesi yatacak.

Söz konusu mimari ile geliştirilecek Radeon RX 10900 XT ise 36 GB GDDR7 bellek ve 384-bit veri yolu ile birlikte gelecek. Mevcut değerler kartın bant genişliği konusunda sınırları zorlayacağını gösteriyor. Sektör analistleri yeni modelin NVIDIA'nın gelecekteki tepe modeli GeForce RTX 6090 ile doğrudan rekabet edeceğini belirtiyor.

Ayrıca yeni mimarinin klasik bilgisayarların yanı sıra oyun konsollarında da karşımıza çıkması bekleniyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 6 ve Microsoft'un yeni Xbox modelleri grafik gücünü RDNA 5 mimarisinden alacak. Ancak tüm bu iddiaların netleşmesi için 2027 yılını beklememiz gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce AMD yeni GPU mimarisiyle NVIDIA'nın önüne geçebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.