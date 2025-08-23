Android 16 Bu Cihazlar İçin Yolun Sonu Olacak
Android 16 güncellemesi, bazı telefonların alacağı son büyük güncelleme olarak kayıtlara geçecek. İşte Android 16 alacak Realme telefonlar listesi.
Akıllı telefon dünyasının sağlam oyuncuların Realme, Android 16 güncellemesinin bazı telefon modelleri için yolun sonu olduğunu açıkladı. Artık "eski" olarak nitelendirilen bazı telefon serileri, Android 16 güncellemesinden sonra büyük güncelleme almayacak. Kararlı sürümlerin Eylül ayında dağıtılmaya başlaması bekleniyor. Peki hangi Realme telefonlar bu güncellemeden etkilenecek? İşte son büyük güncellemesi Android 16 olacak Realme model telefonlar...
Android 16 Güncellemesi Alacak Realme Telefonlar
Google, Android 16'yı yayınlayalı iki ayı geçti. Ancak buna rağmen güncelleme, Realme telefonlara halen ulaşmadı. Şirket, amiral gemisi telefonları için hızlı bir dağıtım sözü veriyor ama eski seriler için artık sona geliniyor. Android 16, aşağıdaki Realme modelleri için son büyük güncelleme olacak:
Realme C Serisi:
- Realme C67 4G
- Realme C61
- Realme C65 4G
- Realme C65
- Realme C63 5G
- Realme C63
- Realme C75 4G
- Realme 12 Lite
- Realme 12 (LTE/5G)
- Realme 12 Pro
- Realme 12 Pro+
- Realme 12+
- Realme 12x
Narzo Serisi:
- Narzo N65
- Realme Narzo 70
- Narzo 70 Pro
- Narzo 70 Turbo
- Narzo 70x
Realme GT Serisi:
- Realme GT 5 240W
- Realme GT 5
- Realme GT 3
Realme 14 & 13 Serisi:
- Realme 14 Pro Lite
- Realme 14x
- Realme 13 (LTE/5G)
- Realme 13+
- Realme 13 Pro
- Realme 13 Pro+