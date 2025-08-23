Android 16 Bu Cihazlar İçin Yolun Sonu Olacak

Akıllı telefon dünyasının sağlam oyuncuların Realme, Android 16 güncellemesinin bazı telefon modelleri için yolun sonu olduğunu açıkladı. Artık "eski" olarak nitelendirilen bazı telefon serileri, Android 16 güncellemesinden sonra büyük güncelleme almayacak. Kararlı sürümlerin Eylül ayında dağıtılmaya başlaması bekleniyor. Peki hangi Realme telefonlar bu güncellemeden etkilenecek? İşte son büyük güncellemesi Android 16 olacak Realme model telefonlar...

Android 16 Güncellemesi Alacak Realme Telefonlar

Google, Android 16'yı yayınlayalı iki ayı geçti. Ancak buna rağmen güncelleme, Realme telefonlara halen ulaşmadı. Şirket, amiral gemisi telefonları için hızlı bir dağıtım sözü veriyor ama eski seriler için artık sona geliniyor. Android 16, aşağıdaki Realme modelleri için son büyük güncelleme olacak:

Realme C Serisi:

Realme C67 4G

Realme C61

Realme C65 4G

Realme C65

Realme C63 5G

Realme C63

Realme C75 4G

Realme 12 Serisi:

Realme 12 Lite

Realme 12 (LTE/5G)

Realme 12 Pro

Realme 12 Pro+

Realme 12+

Realme 12x

Narzo Serisi:

Narzo N65

Realme Narzo 70

Narzo 70 Pro

Narzo 70 Turbo

Narzo 70x

Realme GT Serisi:

Realme GT 5 240W

Realme GT 5

Realme GT 3

Realme 14 & 13 Serisi: