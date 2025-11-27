Samsung Kullanıcıları Buraya: One UI 8.5 İçin Tarih Netleşti!

Samsung, şu günlerde Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini daha fazla kullanıcıya ulaştırmaya odaklanmış durumda. Şirket pek çok model için dağıtımı başlatmışken, bir yandan da One UI 8.5 üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Aslında One UI 8.5 Beta programının kasım ayında başlaması planlanıyordu ancak çeşitli nedenlerle bu gerçekleşmedi.

Sektöre yakın kaynaklar ise şimdi yeni bir tarih paylaştı. Görünen o ki bekleyiş önümüzdeki günlerde sona erecek. İşte detaylar...

One UI 8.5 Beta Programı Aralık Ayında Başlayacak

Çeşitli kaynaklara göre Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8.5 beta programını 8 Aralık’ta başlatacağı iddia ediliyor. Beta sürecinin ilk aşamasında güncelleme ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Güney Kore’deki kullanıcılara sunulacak. Bu aşamada özellikle Galaxy S25 serisi ve Galaxy Z Fold 7 modellerine öncelik tanınacağı belirtiliyor.

İkinci aşamada ise Hindistan ve Polonya’nın beta programına dahil olması bekleniyor. Elbette tüm bu bilgilerin birer sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak gelen bilgiler, bekleyişin artık çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Bununla birlikte kullanıcılar, One UI 8.5 güncellemesi alacak Samsung telefonları da merak ediyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi gelmesi muhtemel.

One UI 8.5 Neler Sunacak?

One UI 8.5 yenilenmiş bir arayüz, daha akıcı animasyonlar ve performans optimizasyonları sunacak. Herkesin en çok merak ettiği yapay zekâ tarafında ise fotoğraf düzenleme, metin işleme ve cihaz içi AI özellikleri artacakken, kişiselleştirme seçenekleri de çoğalacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta güncellemesinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.