Samsung'un Türkiye'deki Popüler Telefonu One UI 8 Güncellemesi Aldı!

Samsung'un bir süredir gündemde olan One UI 8 güncellemesi popüler bir Galaxy telefona daha ulaşmaya başladı. Gerek küresel pazarda gerekse ülkemizde sevilen Samsung Galaxy S21 FE nihayet Android 16 tabanlı yeni arayüz güncellemesini almaya başladı. İşte detaylar!

Galaxy S21 FE'in One UI 8 Güncellemesi ABD'de Başladı

Paylaşılan raporlara göre Samsung, yeni arayüzünü ilk olarak Galaxy S21 FE modellerinin operatör kilitli versiyonlarına ulaştırmaya başladı. Bilmeyenler için bu versiyon çoğunluklu olarak ABD'de kullanılıyor. Bu nedenle yeni güncellemeye şimdilik yalnızca ABD'deki kullanıcılar erişebiliyor.

Bu modellere G990USQUJIYJ2 veya G990U2SQUHIYJ2 sürüm kodlarına sahip olan One UI 8'in önümüzdeki günlerde fabrika çıkışlı kilitsiz versiyonlara da ulaşması bekleniyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların da Android 16 güncellemesi için çok fazla beklemeyeceği söylenebilir.

Galaxy S21 FE'nin Son Büyük Güncellemesini Almış Olabilir

Öte yandan bu gelişmenin ardından pek çok kullanıcının cevabını merak ettiği soru ise Galaxy S21 FE'nin gelecekte kaç büyük güncelleme alacağı oldu. Hatırlatmak gerekirse Samsung, FE serinin popüler telefonunu 2022 yılında Android 12 işletim sistemi ile piyasaya sürmüş ve kullanıcılara 4 yıl güncelleme desteği sözü vermişti.

Geldiğimiz noktada Galaxy S21 FE kendisi için öngörülen son büyük güncellemeyi de almış durumda. Bu nedenle cihazın artık büyük bir yazılım güncellemesi alması beklenmiyor. Öte yandan cihazın önümüzdeki iki yıl boyunca hala güvenlik güncellemelerine tabii tutulacağını da belirtelim.

One UI 8 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Eğer ABD'de operatör kilitli bir Galaxy S21 FE sahibiyseniz veya One UI 8 alan herhangi bir Galaxy modeli kullanıyorsanız yeni arayüze hemen geçiş yapabilirsiniz. One UI 8 güncellemesini cihazınıza yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Ayarlar menüsüne gidin. Yazılım güncelleme bölümüne giriş yapın. “İndir ve yükle” ya da “Güncellemeleri kontrol et” seçeneğine dokunun. Eğer güncelleme varsa indirme işlemini başlatın. İndirme tamamlandığında Yükle butonuna basarak kurulumu başlatın.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz One UI 8'in başka hangi Galaxy cihazlara gelmesini istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.